العالم اليوم - هل تستضيف مصر "أولمبياد 2036"؟.. وزارة الرياضة تكشف الحقيقة

انتم الان تتابعون خبر هل تستضيف مصر "أولمبياد 2036"؟.. وزارة الرياضة تكشف الحقيقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:19 صباحاً - تستعد القاهرة لاستقبال الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، في زيارة تستمر لعدة أيام وتثير تساؤلات عدة، أهمها حول إمكانية استضافة مصر أولمبياد 2036.

وانتشرت تقارير صحفية تؤكد اجتماع الألماني توماس باخ مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة لبحث ملف استضافة أولمبياد 2036.

الرد الرسمي

تعقيبا على الأمر، قال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد فوزي، في حديث لموقع "دوت الخليج": "نعم مصر تنتظر زيارة توماس باخ في الفترة المقبلة لمناقشة العديد من الأمور".

وأضاف فوزي: "مصر لم تعد ملفا حتى الآن لاستضافة أولمبياد 2036 كما يشاع، لكننا جاهزون لاستضافة أي حدث عالمي، بعد أن قمنا بتنظيم 150 بطولة دولية خلال الفترة الماضية".

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس أولمبياد 2024، بينما تستضيف مدينة لوس أنجلوس الأميركية أولمبياد 2028، على أن يقام أولمبياد 2032 في ميدنة برزبين الأسترالية، وتتنافس عدة مدن حول العالم لاستضافة أولمبياد 2036.

وتابع متحدث وزارة الرياضة المصرية: "زيارة توماس باخ إلى مصر تستغرق عدة أيام، ويتم خلالها مناقشة الموضوعات المتعلقة بمسارات الرياضة المصرية المختلفة، والتطور الكبير الذي تعيشه في الفترة الأخيرة".

وأردف محمد فوزي: "سيتعرف باخ على البطولات التي نظمتها مصر في مختلف المنافسات الرياضية العالمية خلال الفترة الماضية".

وأتم فوزي: "الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم الرياضة المصرية بقوة ويعتبرها أمنا قوميا، وهو سبب ازدهار الانشاءات الرياضية واحتضان المنافسات العالمية في الفترة الماضية، مما يجعلنا مستعدون لاستضافة أي حدث عالمي في السنوات المقبلة، بما في ذلك دورة الألعاب الأولمبية".

يذكر أن مصر قامت بإنشاء مدينة رياضية أولمبية متكاملة في عاصمتها الإدارية الجديدة، أطلقت عليها "مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية"، لتدعم بنيتها التحتية ومنشآتها الرياضية مما يعزز فرص فوزها باستضافة البطولات العالمية في السنوات القادمة.