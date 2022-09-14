العالم اليوم - معهد البترول: مخزونات النفط الأميركية ترتفع والبنزين يتراجع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:19 صباحاً - ارتفعت مخزونات النفط ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بينما تراجع مخزون البنزين، بحسب بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي.

وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام زادت حوالي 6 ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر، في حين انخفض مخزون البنزين بنحو 3.2 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، حوالي 1.8 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأربعاء الأرقام الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 1.9 مليون برميل.

كما أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية في وقت سابق أمس، أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاما.

وهذا أكبر انخفاض في مخزون النفط في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي منذ مايو ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984.

وكانت عقود النفط قد هبطت عند تسوية تعاملات الثلاثاء، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بـ 0.88 بالمئة عند 93.17 دولار، كما انخفض الخام الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة إلى 87.31 دولار.

يذكر أن مخزونات النفط الأميركية قد ارتفعت بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر بمقدار 8.8 مليون برميل، لتسجل الصعود الأول في 4 أسابيع متتالية، في حين تراجع الاحتياطي الاستراتيجي من الخام.