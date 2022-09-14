العالم اليوم - تايلاند.. قتيل وجريحان بإطلاق نار داخل وحدة عسكرية

انتم الان تتابعون خبر تايلاند.. قتيل وجريحان بإطلاق نار داخل وحدة عسكرية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:19 صباحاً - قتل شخص واحد وجرح اثنان آخران، صباح الأربعاء، في إطلاق نار في مركز لتدريب الجيش التايلاندي في وسط بانكوك، كما أعلنت شرطة تايلاند لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث باسم الشرطة كيسانا فاثاناشاروين إنه تم اعتقال مشتبه به.

وذكرت وسائل إعلام محلية في تايلاند إن الموقوف عسكري.

وجرى الحادث داخل موقع لتدريب للجيش الملكي التايلاندي في منطقة بالعاصمة تضم عددا كبيرا من المباني.

وفي فبرير 2020 قتل 29 شخصًا في مجزرة ارتكبها جندي في مركز تجاري في ناخون راتشاسيما بشمال شرق البلاد.

وقالت السلطات إن المهاجم كان ضابط صف أطلق النار بعد مشادة مع رئيسه بشأن دين يتعلق ببيع عقار.