العالم اليوم - ميزة جديدة في آيفون 14.. تمنحك "تفاعلا مختلفا"

انتم الان تتابعون خبر ميزة جديدة في آيفون 14.. تمنحك "تفاعلا مختلفا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 07:19 صباحاً - استجابت شركة "أبل" الأميركية لانتقادات مستخدمي هواتف آيفون، بسبب ما يعرف بـ"نوتش"، حيث قامت، في هاتفها الجديد "آيفون 14" بإعادة تصميم الشق العلوي، وأطلقت عليه اسم "Dynamic Island".

وكشفت أبل، في حفلها السنوي الذي نظمته في مقرها بولاية كاليفورنيا، الأربعاء الماضي، عن سلسلة أجهزتها الجديدة، ومن بينها "آيفون 14".

وقال موقع "سي نت" الأميركي إن الشركة الأميركية سارت على نهج منافستها الكورية الجنوبية "سامسونغ" وشرعت في تغيير الطريقة التي يتفاعل بها المستخدم مع هاتفه، وأولى ملامح هذا التغيير ميزة "Dynamic Island".

وتهدف الميزة إلى تحسين التفاعل مع هاتف آيفون الجديد، من خلال تحويل المساحة العلوية إلى مساحة نشطة غنية بالإشعارات والتنبيهات، مع استخدام رسوم فريدة، لخلق الوهم بأن الشق العلوي يتحول بسلاسة إلى أشكال مختلفة، حسب نوع التنبيه أو النشاط.

ويوضح المصدر أن هذه الميزة تتواجد أيضا في هواتف سامسونغ الحديثة لكن بشكل مختلف، حيث يتجلى الهدف في القدرة على فتح تطبيقات متعددة في وقت واحد وعلى شاشة واحدة.

وعلى سبيل المثال، يمكن أن تعرض "Dynamic Island" الأغنية التي تستمع إليها وتغييرها وتوقيفها دون الحاجة إلى الانتقال إلى التطبيق الموسيقى، أو الإجابة على اتصال وارد، في وقت تستخدم فيه تطبيقا آخر.

وقال غريغ جوسوياك، نائب الرئيس الأول للتسويق في "Apple": "بهذا التغيير، أعدنا النظر في كيفية تفاعلك مع هاتف الآيفون الخاص بك".