روسيا تهدد دول الناتو.. لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، ديمترى ميدفيديف، دول الناتو من أن العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا ستنتقل إلى مستوى جديد؛ حال استمرار الغرب فى ضخ الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا.





وشدد مدفيديف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الثلاثاء، على أنه حال حدوث ذلك فستختفى كل الحدود المرئية للنزاع، ولن يكون هناك مجال للتنبؤ بإجراءات أطرافه.

وشدد على أنه لا أحد بإمكانه أن يعطى ضمانات أمنية للنازيين الأوكرانيين.

وكان مكتب الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى قد نشر وثيقة طالب خلالها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا بأن يكونوا ضامنين لأمن بلاده.

وفى دونيتسك، أعلن سلطات المدينة إحباط هجمات للكتائب الأوكرانية على عدة محاور، مؤكدة إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية .

وكان رئيس "دونيتسك" دينيس بوشيلين، قد أعلن -فى وقت سابق اليوم- القضاء على مجموعة كاملة من قوات كييف حاولت التقدم فى اتجاه مطار دونيتسك.