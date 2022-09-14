بوتين يكشف عن خطوات لخفض التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان الأمانة العامة للمنظمة أن "رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ابلغ أعضاء لجنة منظمة معاهدة الأمن الجماعى بالخطوات العملية الإضافية التى اتخذها الجانب الروسى بهدف تهدئة التوتر الذى نشأ بين أرمينيا وأذربيجان" . وأضاف بيان المنظمة، ان مجلس الأمن الجماعى لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى توصل إلى اتفاق بشأن إرسال بعثة منظمة معاهدة الأمن الجماعى إلى جمهورية أرمينيا، برئاسة الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى ستانيسلاف زاس، وبمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى العقيد أناتولى سيدوروف وممثلو الدول أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعى لتقييم الوضع الحالى، وإعداد تقرير مفصل لرؤساء الدول فى الدورة المقبلة لمجلس الأمن الجماعى حول الوضع فى المنطقة ووضع مقترحات بشأن تهدئة التوتر الحالى".

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