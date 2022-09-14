نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني طيران ٩٢ لعام ١٤٤٤ جميع الخطوط الجوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني طيران ٩٢ لعام ١٤٤٤ والمقدمة من شركات الطيران المختلفة على جميع الخطوط الجوية ؛ هي أكثر ما يرغب في الاطّلاع عليه عدد كبير من أبناء المملكة العربية السُّعُودية والمقيمين بها والقادمين إليها أيضًا للاستمتاع بالتخفيضات الضخمة على عروض حجز الطيران والسفر والفنادق المقدمة من هذه الشركات لجميع أبناء المملكة والمقيمين بها، وفيما يلي توضيح أهم عروض اليوم الوطني 92 للطيران لهذا العام 1444هـ / 2022م.

تاريخ اليوم الوطني 1444

يوافق موعد اليوم الوطني هذا العام يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022م الموافق 27 صفر 1444هـ، أما موعد الإجازة فهو سوف يكون خلال يومي الأربعاء والخميس 21 ، 22 سبتمبر 2022م الموافق هجريًا 25 ، 26 صفر 1444هـ، [23/09/2022م – 27/02/1444هـ]، وسوف تستمر إجازة العيد الوطني السعودي هذا العام 4 أيام كاملة بداية من الأربعاء 21 سبتمبر 2022م وحى يوم السبت 24 سبتمبر، حيث سوف يعود الموظفين الطلاب إلى مبشرة العمل والدراسة بداية من يوم الأحد التالي الموافق 25/09/2022م الموافق 29/02/1444هـ.

عروض اليوم الوطني طيران ٩٢ لعام 1444

تم إطلاق هوية اليوم الوطني السعودي 92 (هي لنا دار واحنا لها عمار) ويتم في هذا الإطار تقديم العديد من الفعاليات والاحتفالات وعروض التخفيضات في جميع الخمات بما فيها شركات الطيران، وتأتي قائمة شركات الطيران التي تقدم عروض تخفيضات على جميع رِحْلات طيران الداخل والخارج في المملكة العربية السُّعُودية بمناسبة احتفالات اليوم الوطني 2022 على النحو التالي:

شركة الخطوط الجوية السعودية Saudia Air Lines

طيران الراجحي.

رِحْلات مصر للطيران من وإلى المملكة.

طيران ناس (فلاي ناس).

شركة طيران العربية.

طيران اديل.

عروض الخطوط السعودية لليوم الوطني 92

لقد جاءت أهم عروض الخطوط السعودية لليوم الوطني السعودي 92 هذا العام على النحو التالي:

سعر حجز رِحْلات طيران جُدَّة – دبي (الإمارات العربية المتحدة) = 1041 ريال سعودي.

سعر حجز رحلة طيران جُدَّة – إسطنبول (تركيا) = 1.574 ألف ريال سعودي.

سعر حجز رحلات طيران جُدَّة – هولندا = 1199 ريال سعودي فقط.

عرض رحلة طيران جُدَّة – الكويت = 249 ريال سعودي.

عروض رِحْلات طيران السُّعُودية – القاهرة = 339 ريال سعودي.

حجز رِحْلات الطيران من الرياض إلى باكو (أذربيجان) = 1505 ريال سعودي.

عروض الخطوط السعودية للرحلات الداخلية اليوم الوطني 92

كما قد تم تقديم عدد كبير من عروض التخفيضات الضخمة على رِحْلات الداخل من الخطوط السُّعُودية بمناسبة اليوم الوطني، مثل:

سعر حجز طيران من جُدَّة إلى الرياض = 199 ريال سعودي.

سِعر حجز طيران من الدمام إلى الرياض = 129 ريال سعودي.

رِحْلات الطيران من أبها إلى الرياض بسعر = 299 ريال سعودي.

حجز رحلة طيران من المدينة المنورة إلى الرياض = 169 ريال سعودي.

سعر رحلة الطيران من تبوك أو جازان أو نجران إلى مدينة الرياض = 269 ريال سعوديْ.

في الختام جديرًا بالذكر ؛ أن عروض الخطوط السُّعُودية لليوم الوطني رقم 92 هذا العام 1444/2022 سوف تستمر بداية من يوم 18 سبتمبر وحتى يوم 23 سبتمبر (أيلول) من العام الجاري 2022م.