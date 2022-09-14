نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة بدون دفعة أولى ولا تحويل راتب بأبسط شروط وأقل قسط وسداد مرن في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل التأجيري للسيارات من بنك الراجحي أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً لتقديمه مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية ويعمل بتكنولوجيا وخطة ممنهجة من أجل راحة العملاء في الحصول على الحلول وتلبية احتياجاتهم المالية، يوفر المصرف عروض تمويلية من حين لآخر حصرية له تتميز بخصائص عديدة وما يميز الراجحي أنه يقدم المنتجات للسعوديين والمقيمين ويخدم فئات كثيرة منها المتقاعدين عن العمل والذين أوشكوا على التقاعد، بإتاحة لهم الفرص لتحسين المعيشة من خلال القرض الشخصي أو السيارات أو حتى سداد المديونية..وغيرهم من الخدمات التي يمكن التقديم عليها إلكترونياً عبر مصرف الراجحي.

تمويل تأجيري السيارات بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي تمويل سيارة بدون دفعة أولى منتهي بالتملك أي يتم دفع دفعة أخيرة في نهاية الأقساط وذلك في حالة رغبة العميل في ذلك، أما في حالة رغبتك في الحصول على مركبة بدون تحويل الراتب لمدة التأجير فقط فهو متاح أيضاً، بهدف تخفيف معايير الأهلية على العملاء والسماح بالتقسيط المرن حسب الاتفاق في العقد من سنة وحتى خمس سنوات، لا يضيف المصرف رسوم إضافية بل يعطي التأمين الشامل على السيارات طوال فترة الإيجار فضلاً عن الإعفاء من سداد الدين في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا قدر الله.

الشروط والأحكام

ألا يقل الراتب لطالب المركبة عن 21 سنة وحتى 60 للموظفين.

بالنسبة لتمويل المتقاعدين متاح العمر حتى 70 عام والحد الأدنى للمعاش 1900 ريال سعودي.

الدخل الشهري لمحولي رواتبهم 2000 ريال.

الحد الأدنى لراتب الموظفين الغير محولي رواتبهم رجال أو نساء 5000 ريال.

يجب أن تكون جهة العمل معتمدة لدى الراجحي.

مدة الخدمة في العمل لا تقل عن ثلاثة شهور.

بالنسبة للعسكريين لا يقل العمر عن 18 سنة والراتب لا يقل عن 2000 ريال وشهر مدة العمل.

توجد رسوم إدارية نسبتها 1% من إجمالي مبلغ التمويل أو 5 آلاف ريال أيهما أقل.

رابط تقديم طلب سيارة بدون دفعة اولى

تعبئة نموذج التمويل التأجيري للسيارات عبر رابط موقع بنك الراجحي إحضار المستندات التي تشمل (تعريف بالراتب – كشف حساب بنكي حديث – خطاب تحويل الراتب “حسب رغبة العميل” – بطاقة الهوية أو الإقامة سارية – رخصة قيادة سارية) يذكر أنه يمكنك التواصل عبر رقم الراجحي المجاني على 8001241222.