كما بحث الجانبان، الدور الدولى المطلوب لتثبيت وقف إطلاق النار، وإلزام ميليشيات الحوثى بالوفاء بتعهداتها بموجب الإعلان الأممى، وخصوصا فتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجانبين استعرضا مجالات التعاون بين البلدين، وفرص استئناف عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التى يقودها مجلس القيادة الرئاسى والحكومة فى مختلف المجالات.
وأكد العليمى، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا ودوليا، داعيا المجتمع الدولى الى تحمل مسؤولياته إزاء خروقات الميليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية، ورفضها المستمر للتعاطى مع كافة الجهود السلمية.
من جانبه اكد المستشار الألمانى، أولاف شولتز، حرص جمهورية ألمانيا الاتحادية، على دعم مجلس القيادة الرئاسى، ووحدة واستقرار اليمن، وزيادة التمويلات الألمانية الموجهة للمجالات الاقتصادية والإنسانية، ومواصلة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولى لإحياء العملية السياسية، وتحقيق السلام والاستقرار، وانهاء معاناة الشعب اليمنى.
وأعرب المستشار الألمانى عن امله بتمديد وتوسيع الهدنة القائمة، والبناء عليها للتوصل الى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والشروع فى مفاوضات جادة تلبى مصالح وتطلعات جميع اليمنيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن وألمانيا يبحثان سبل تثبيت وقف إطلاق النار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.