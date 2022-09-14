اليمن وألمانيا يبحثان سبل تثبيت وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن، الدكتور رشاد محمد العليمى، والمستشار الألمانى أولاف شولتس، الثلاثاء بالعاصمة الألمانية برلين، المستجدات اليمنية، بما فيها الأزمة الإنسانية، وجهود إحلال السلام والاستقرار فى اليمن وخروقات الميليشيات الحوثية.





كما بحث الجانبان، الدور الدولى المطلوب لتثبيت وقف إطلاق النار، وإلزام ميليشيات الحوثى بالوفاء بتعهداتها بموجب الإعلان الأممى، وخصوصا فتح طرق تعز والمحافظات الأخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن الجانبين استعرضا مجالات التعاون بين البلدين، وفرص استئناف عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التى يقودها مجلس القيادة الرئاسى والحكومة فى مختلف المجالات.

وأكد العليمى، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا، وإقليميا ودوليا، داعيا المجتمع الدولى الى تحمل مسؤولياته إزاء خروقات الميليشيات الحوثية للهدنة الإنسانية، ورفضها المستمر للتعاطى مع كافة الجهود السلمية.

من جانبه اكد المستشار الألمانى، أولاف شولتز، حرص جمهورية ألمانيا الاتحادية، على دعم مجلس القيادة الرئاسى، ووحدة واستقرار اليمن، وزيادة التمويلات الألمانية الموجهة للمجالات الاقتصادية والإنسانية، ومواصلة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولى لإحياء العملية السياسية، وتحقيق السلام والاستقرار، وانهاء معاناة الشعب اليمنى.

وأعرب المستشار الألمانى عن امله بتمديد وتوسيع الهدنة القائمة، والبناء عليها للتوصل الى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والشروع فى مفاوضات جادة تلبى مصالح وتطلعات جميع اليمنيين.