البيت الأبيض: شحنة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم عن منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى، جون كيربى، قوله الشحنة سوف تشتمل على أنظمة أمنية جديدة لكييف، مضيفًا أن هذه الشحنة قد ترسل خلال الأيام القليلة المقبلة.

وشدد المنسق الأمريكى على أن واشنطن تواصل الحديث "يوميًا" مع الأوكرانيين.

ومن جانب آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أن الهجوم المضاد الذى شنته القوات الأوكرانية مازال فى مراحله الأولية لكنه أحرز تقدما كبيرا.

وقال بلينكن - "إن الهجوم مخطط له بطريقة منهجية"، مشيرا إلى أن الأوكرانيين استفادوا من دعم الولايات المتحدة وغيرها من الدول فى توفير المعدات المطلوبة لعملياتها.

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى قد صرح أمس الإثنين، بأن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو 6 آلاف كيلومتر مربع من أراضى بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد مطلع سبتمبر الجارى.