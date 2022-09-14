نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو البيك الجديدة بعد الزيادة الأخيرة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار منيو البيك الجديدة بعد زيادة الأسعار على جميع السلع مؤخرًا وإضافة قيمة الضريبة المضافة 2022، حيث أن أسعار البيك معروفة أنها من أفضل أسعار مطاعم البروستد في المملكة العربية السعودية خاصة إذا تم مقارنتها بالخدمات المقدمة والجودة العالية وحسن الضيافة داخل جميع الفروع، مع العلم أن أسعار البيك لاتزال مناسبة لشريحة كبيرة من العملاء حتى بعد الزيادة، وفي المقال نقدم أسعار الوجبات، الساندوتشات، المشروبات، حيث أن المطعم يشتهر بالسمعة الطيبة والمذاق الشهي بفضل الخلطة السرية وإضافة الكثير من التوابل والبهارات التي تعزز المذاق.

أسعار منيو البيك الجديدة

تتميز مأكولات ومشروبات البيك والأصناف الجانبية بالأسعار المناسبة مقارنة بالخدمة والجودة العالية، وفي الفقرات التالية نستعرض أسعار الوجبات المختلفة والمشروبات والساندوتشات.

أسعار وجبات البيك

متاح داخل مطعم البيك عدد من الوجبات المتنوعة التي تتميز بالمذاق الشهي بسبب البهارات المتنوعة التي من أهمها الزنجبيل والثوم، وفيما يلي الأسعار تفصيليًا:-

وجبة دجاج البيك عدد 4 قطع عادي أو حار بسعر 21 ريال.

وجبة دجاج البيك عدد 8 قطع حار أو عادي بسعر 28 ريال.

مسحب البيك عدد 7 قطع حار أو عادي بسعر 18 ريال.

وجبة مسحب البيك 10 قطع حار أو عادي بسعر 21 ريال.

وجبة جمبري جامبو 10 قطع بسعر 37.5 ريال.

متوفر وجبة جمبري جامبو 12 قطعة عادي أو حار بسعر 50.5 ريال.

وجبة جمبري اقتصادية عادي أو حار بسعر 28 ريال.

وجبة سمك فيليه عدد 6 قطع بسعر 15 ريال.

متوفر وجبة سمك فيليه حار عدد 10 قطع بسعر 16 ريال.

ساندوتشات البيك بالأسعار

كما متاح داخل المطعم ساندوتشات متنوعة بإضافات مختلفة مع اختيار إذا كان الساندوتش حار أو عادي، وذلك بأسعار مناسبة تتمثل فيما يلي:-

ساندوتش مسحب دجاج حار أو عادي بسعر 9 ريال.

ساندوتش فيليه سمك حار أو عادي بسعر 10.5 ريال.

متاح أيضًا ساندوتش جمبري حار أو عادي بسعر 14.5 ريال.

ساندوتش بيج بيك عادي أو حار بسعر 16 ريال.

ساندوتش برجر دجاج فيليه حار أو عادي بسعر 6.5 ريال.

أسعار مشروبات البيك

كما يوجد مشروبات غازية وعصائر مختلفة بأسعار مناسبة تتمثل في الآتي:-