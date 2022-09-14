سيارة مستعملة تويوتا كامري للبيع في جدة بسعر 5500 ريال

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عمر شويل - جدة أعلنت إحصائيات المبيعات للسيارة تويوتا كامري مؤخرا أنها السيارة الأكثر مبيعا داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى إشادة أسواق السيارات المستعملة بمعدل الدوران السريع للسيارة تويوتا كامري والتي تلقى رواجا كبيرا داخل أسواق السيارات المستعملة وذلك لتميزها الكبير في كافة مواصفاتها دون غيرها من السيارات المستعملة الموجودة داخل أسواق السيارات المستعملة بالسعودية. سيارة للبيع بسعر رخيص: بسعر رائع وبالتقسيط أيضا للبيع سيارة تويوتا كامري أول إستخدام 2003 مستعملة. السيارة تويوتا كامري متوفرة للبيع في مدينة جدة. سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 5500 ريال سعودي. وقد تم إتاحة السيارة تويوتا كامري بنظام التقسيط بدفع مقدم 2000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي. تم تزويد السيارة تويوتا كامري بناقل حركة أوتوماتيك. بلغ عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري 153000 كيلو متر. اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض. الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. تحتوي السيارة تويوتا كامري على مكيف ومرايات ضم إغلاق وفرش جلد ومدخل يو إس بي ونظام الفرامل المانع للإنغلاق وحساسات وجنوط وكشافات ضباب. للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966583128480 ويتم توفير خدمة الواتس اب على نفس الرقم. سيارة للبيع في الرياض: متواجد سيارة تويوتا كامري مستعملة للبيع في مدينة الرياض وأول إستخدام لها سنة 2008. سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 8000 ريال سعودي. عداد الممشى في السيارة تويوتا كامري بلغ 90000 كيلو متر. ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك. اللون الخارجي في السيارة تويوتا كامري أبيض. نوع الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين. السيارة تويوتا كامري بها شاشة لمس أمامية وبلوتوث وحساسات خلفية وأمامية ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وسادة هوائية للسائق وسادة هوائية للركاب وسادة هوائية جانبية. السيارة تم تزويدها ببلوتوث وراديو كاسيت ومبدل أقراص ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ومدخل AUX. النوافذ في السيارة تويوتا كامري الأمامية والخلفية كهربائية وزجاج فاميه. السيارة متوفر بها فتحة سقف وفرش قماش وباور ونظام الركن الذكي للسيارة وريموت كنترول. يستطيع المشتري التواصل مع البائع عن طريق الإتصال على الرقم 0595780675 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966595780675.

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