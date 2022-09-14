نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط الجوالات من STC .. تعرف على الشروط للمتقاعد والموظف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط الجوالات من STC من الأمور التي يسعى الكثيرين في المملكة العربية السعودية إلى معرفة التفاصيل الخاصة بها، حيث أن شركة إس تي سي من أكبر شركات الاتصالات التي تتيح إمكانية شراء جوال وسداد سعره بالتقسيط على عدة أشهر تسهيلاً على العملاء سواء كانوا سعوديين الجنسية أو وافدين مقيمين في أراضي المملكة، وذلك وفق شروط وضوابط معينة يجب استيفائها للموظف والمتقاعد، والتي سنوضحها في المقال من خلال موقع ثقفني، كما نوضح الأوراق المطلوب تقديمها من أجل استكمال اجراءات الشراء والحصول على الجوال، وغيرها من التفاصيل التي تفيد المهتمين بهذا الأمر.

مميزات التقسيط من شركة STC للاتصالات

يحصل العميل على عدد من المزايا عند أخذ قرار التقسيط من شركة إس تي سي للاتصالات، والتي من أهمها ما يلي:-

التقسيط على عدة أشهر بدون دفع مقدم تعاقد.

يتلقى العميل الموافقة الفورية على الطلب.

تصل قيمة التمويل إلى 30 ألف ريال سعودي.

قد تصل فترة التقسيط إلى عامين.

يتمكن المقيم التقديم على جوال بالتقسيط دون كفيل.

يتم إعفاء العملاء من الرسوم الإدارية تمامًا.

نظام التقسيط متوافق تمامًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية.

تأمين تكافلي في حالة وفاة العميل.

التقسيط متاح في عدة فروع، من أبرزها فرع السويدي وطريق الملك فهد في الرياض، فرع الشوقية في مكة المكرمة، فرع الشاطئ في الدمام.

شروط تقسيط الجوالات من STC للسعوديين

تختلف الشروط نسبيًا على حسب حالة العميل سواء كان موظف حكومي، موظف قطاع خاص، أو عسكري، ويتمثل ذلك فيما يلي:-

بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي يجب أن يتراوح العمر ما بين 21 عام إلى 60 عام.

كما يشترط أن يكون مر على تاريخ تعيينه في الوظيفة ثلاثة أشهر على الأقل.

ويشترط أيضًا ألا يقل راتبه الشهري عن 3500 ريال سعودي.

أما بالنسبة لموظفي القطاع الخاص يشترط ألا يقل العمر عن 21 عام وألا يتجاوز 60 عام.

أما بالنسبة للعسكريين، يشترط أن يكون العميل قضي ستة أشهر على الأقل في الخدمة.

شروط تقسيط الجوالات من STC للمقيمين

كما أن هناك شروط يجب استيفائها بالنسبة للمقيمين في أراضي المملكة للتمكن من تقسيط جوال من شركة إس تي سي، تتمثل فيما يلي:-

بالنسبة للموظف الحكومي، يشترط أن يمر على تاريخ تعيينه سنة على الأقل.

أما بالنسبة لموظف القطاع الخاص، فيجب أن يمر على تاريخ التحاقه بالوظيفة أكثر من 24 شهر.

كما يشترط أن أن يتراوح عمره ما بين 25 عام حتى 60 عام.

الحد الأدنى للراتب 7500 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للتقسيط

في حالة استيفاء كافة الشروط السابق ذكرها، يتم تقديم بعض الأوراق لاستكمال الإجراءات، وتتمثل فيما يلي:-