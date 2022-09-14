نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض كنف للارامل والمطلقات في السعودية.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض كنف للارامل والمطلقات هو تمويل يقوم بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بنك التسليف التجاري في المملكة العربية السعودية بمنحه للنساء من ربات المنازل والمطلقات والأرامل بهدف إعانتهم على ضغوط الحياة ومشقاتها، حتى يتمكن من توفير حياة كريمة للأبناء، كما يتم منح القرض من أجل إقامة مشروعات صغيرة كنوع من الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية، وفي المقال من خلال الفقرات التالية نقدم لمتابعي موقع ثقفني كافة التفاصيل عن تمويل كنف من حيث الشروط اللازم توافرها، والأوراق المطلوبة، وكيفية التقديم للحصول على القرض.

شروط قرض كنف للارامل والمطلقات

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع بنك التسليف التجاري مبادرة تمويل كنف للنساء في المملكة العربية السعودية، وذلك وفق بعض الشروط اللازم توافرها، والتي من أبرزها ما يلي:-

يشترط أن يتراوح عمر المرأة ما بين 25 عام حتى 55 عام.

كما يشترط أن يكون الحد الأقصى للدخل 8 آلاف ريال شهريًا.

يشترط أن تكون السيدة الراغبة في الحصول على القرض سعودية الجنسية.

يمكن للمرأة المطلقة أن تحصل على التمويل بدون كفيل بشرط أن تكون موظفة في إحدى هيئات الميزانية في المملكة.

كما يجب تقديم نموذج طلب يحمل توقيع موظف البريد السعودي كما يشترط أن يحمل اسم وتوقيع مقدمة الطلب.

في حالة اشتراط وجود كفيل، يجب ألا يتجاوز عمره 55 عام وأن يكون لديه حساب بنكي، مع تقديم كافة البيانات الخاصة به.

كما يشترط أن تمتلك المرأة حساب في أبشر وحساب مصرفي أيضًا.

وأخيرًا إحضار كافة الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التقديم للحصول على التمويل بنجاح.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض كنف للارامل والمطلقات

بعد أن تعرفنا على كافة الشروط اللازمة للحصول على التمويل، نتعرف معًا على الأوراق المطلوبة لاستكمال اجراءات التقديم، والتي تشمل ما يلي:-

إحضار نموذج 105 مختوم من قبل البريد السعودي.

كما تقوم صاحبة الطلب بتقديم استمارة 104 مختومة من البريد وموقع عليها من جهة العمل منذ فترة لا تتعدى شهرين.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

تقديم رقم الآيبان IBAN مصدق عليه من البنك.

إعلام الموظف برقم الهاتف الجوال المسجل مسبقًا في أبشر.

في حالة وجود كفيل، يتم تقديم رقم الآيبان الخاص به مختوم من البنك التابع إليه.

خطوات التقديم للحصول على التمويل

يتم التقديم على طلب الحصول على التمويل من خلال إتباع تلك الخطوات:-