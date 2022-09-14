نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق المسابقة السعودية للبرمجة غدا لطلاب الجامعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع الجامعات السعودية، عن بداية فعاليات المسابقة السعودية للبرمجة لطلاب الجامعات بالمملكة السعودية الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022، لتنمية مهارات جميع أبناء وبنات الوطن التقنية، ولتمكنهم من المشاركة والتأهل في كل من المسابقة الإقليمية والعالمية، وهي تعتبر أكبر مسابقة عالمية في مجال البرمجة، وستتيح المسابقة اظهار المواهب الفكرية للشباب المتسابقين، وذلك عن طريق الأجواء التنافسية، بجانب أنها تعمل على تحسين المهارات الفكرية في البرمجة والعمل الجماعي، وتنمي القدرة الابتكارية لديهم لحل المشكلات باستخدام المنطق والتخطيط، كما أنها تعد أكبر مسابقة برمجة عالمية متعددة المستويات.

وتأتي تلك المسابقة ف إطار مبادرة مهارات المستقبل والتي تعد إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، وأيضا البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، والأكاديمية السعودية الرقمية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وأكاديمية طويق وغيرها من المبادرات التي تم انطلاقها بالتعاون مع أكثر من 32 جامعة بمناطق متعددة.

ومن الجدير بالذكر أن SAUDI CPC ملتقى للمبرمجين للتبادل الفكري والثقافي بينهم داخل المملكة العربية السعودية، وهو يعد حافز للتدريب والعمل على صقل المهارات البرمجية لديهم، وذلك بواسطة ممارسة تدريب مكثف من قبل خبراء في هذا المجال، ليتم إعدادهم بشكل مخطط للوصول إلى أعلى مستوى يتيح لهم المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ومن المعروف أن برنامج تنمية القدرات البشرية، يهدف إلى تقديم دورات تدريبية في المجالات الرقمية الواعدة من أجل تطوير الفئات المستهدفة في مسارات تدريبية تحتوي على التقنيات الحديثة والناشئة، بجانب أيضا التقنيات التقليدية والداعمة، وذلك بالشراكة مع شركاء تدريب مبادرة مهارات المستقبل.

كما أن مبادرة مهارات المستقبل والمقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تهدف لبناء نموذج دائم لسد الفجوة الرقمية بين العرض والطلب المهاري في سوق العمل بالشراكة مع الجهات الحكومية، والشركات القيادية المتميزة في القطاع الخاص ورواد الأعمال والقطاع غير الربحي، والاشراف على مستقبل التقنية وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع جودة المخرجات في تنمية القدرات الرقمية في المملكة، وبناء جيل مبدع يمتلك مهارات تؤهله لتلبية الاحتياج المعرفي الرقمي وتلبية متطلبات سوق العمل.