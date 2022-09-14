نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامسونج واتش 5 برو .. تعرف على السعر والمواصفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة سامسونج واتش 5 برو هي ساعة ذكية تعد من أحدث إصدارات شركة سامسونج، حيث تتمتع الساعة بعدد من المزايا والمواصفات والإمكانيات العالية، بداية من التصميم القوي الذي يجعلها تتحمل الصدمات، حيث أن الإطار مصنوع من معدن التيتانيوم، كما أن الزجاج الخاص بها مصنوع من الكريستال الياقوتي الذي يتحمل الصدمات والخدوش، مما يجعلها الاختيار الأمثل لمحبي الساعات الذكية، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني من خلال الفقرات الآتية كافة مواصفات الساعة وسعرها في الدول العربية.

مواصفات ساعة سامسونج واتش 5 برو

تتمتع الساعة بعدة مواصفات قياسية تجعلها الأختيار الأفضل بالنسبة للكثيرين، ومن أبرز هذه المواصفات ما يلي:-

حجم الشاشة 1.4 بوصة من نوع سوبر اموليد.

تتضمن معالج Exynos W920 – 5nm.

تعتمد نظام تشغيل Android Wear OS 3.5.

يتم شحن البطارية لاسلكيًا، والتي تصل سعتها إلى 590 مل أمبير.

سعة التخزين 16 جيجا بايت.

لا يوجد بها كاميرا.

إطار الساعة مصنوع من التيتانيوم القوي الذي يجعلها أكثر متانة وتتحمل الصدمات.

كما أن الزجاج مصنوع من الكريستال الياقوتي الذي يتحمل الخدوش أيضًا.

الشاشة مزودة بحواف جانبية بارزة تحميها من الصدمات القوية بشكل مباشر.

يصل وزن الساعة إلى 46.5 جرام، ومتاحة باللونين الرمادي والأسود.

حجم الشاشة 1.4 بوصة دقة 321 بيكسل.

الساعة مقاومة للغبار والمياه.

تحتوي على ذاكرة داخلية 16 جيجا مما يسمح بتخزين التطبيقات والأغاني وغيرها.

كما تحتوي على ذاكرة عشوائية رام تصل سعتها إلى 1.5 جيجا بايت.

هناك نسختين من هذه الساعة، الأولى تدعم إمكانية تركيب شريحة eSIM، والأخرى تدعم تشغيل البلوتوث فقط، والتي يتم ربطها بالجوال الخاص بك لاستلام المكالمات الهاتفية والإشعارات والرسائل.

مميزات ساعةسامسونج واتش 5 برو

أما بالنسبة لمميزات الساعة التي يستفيد منها الشخص عند امتلاكها، فتتمثل فيما يلي:-

الساعة لها دور فعال للرياضيين، حيث تقوم بقياس ضربات القلب، الدورة الدموية، نسبة الدهون، درجة الحارة، ووزن العضلات.

يستطيع مالك الساعة أن يقوم ببعض التمارين الرياضية التي تتضمنها، مع قياس عدد السعرات الحرارية المفقودة، عدد الخطوات وإجمالي المسافة المقطوعة.

يمكن ضبط الساعة على وضع تتبع النوم من أجل تحليل ساعات النوم والتوصل إلى المشاكل التي يواجهها الشخص ومساعدته في التغلب عليها من خلال عدة نصائح مفيدة.

كما أن الساعة تدعم الاتصال بشبكة الإنترنت.

سعر ساعة جلاكسي واتش 5 برو من سامسونج

نستعرض أسعار الساعة في الدول العربية وأمريكا، وتتمثل فيما يلي:-