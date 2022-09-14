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عمر شويل - جدة كيف تصبح معلم في الامارات من الأمور الهامة التي يبحث عنها الراغبين في التعليم في وظيفة المعلمين في دولة الإمارات، حيث تضع وزارة التربية والتعليم العديد من الشروط والمعايير الخاصة بالحصول على الترخيص بالعمل كمعلم في مدارس القطاع الحكومي، وتقوم بنشر تلك الشروط والمعايير ليتعرف عليها المقبلين على هذا العمل وكذلك للتعرف على ألية العمل وخطوات التسجيل الإلكتروني.

الرخصة المهنية للمعلمين في المدارس الحكومية

قامت وزارة التربية والتعليم، شأنها في ذلك شأن جميع المدارس والقطاعات الخدمية في جميع أنحاء العالم، بالعمل على تطوير المنظومة في رؤية المستقبل في الدولة لعام 2050، حيث أعلنت عدد من المعايير الهامة التي تكون حسب أحدث التحديثات في العمل التعليمي العالمي والذي يضمن الكفاءة المطلوبة من المعلم والمعايير العالمية في التعليم للارتقاء بالمنظومة بما يعود بالنفع على الطالب والمعلم وكذلك الوطن بشكل عام.

[كيف تصبح معلم في الامارات] شروط الحصول على رخصة تعليمية Moe.gov.ae

وقد تم تطوير المنظومة التعليمية في التلقي بين المعلم والطالب، وخاصة بالسنوات القليلة الماضية، وذلك بإطلاق المنصات الرقمية للتلقي عن بعد وتوفير المكتبة الإلكترونية الرقمية التي يمكن للطالب من خلالها الحصول على الكتب المدرسية والمنصات للتعليم الافتراضي التي فيها يتم التواصل مباشرة بين طلاب الفصل والمعلم، وقد استفادت الدولة منها، وخاصة بعد انتهاء الحظر بسبب كوفيد 19، وذلك بتوفير كافة المناهج والفيديوهات الهامة للطلاب لتعزيز المعلومات الرقمية لديهم.

ما هي شروط الحصول على رخصة تعليمية بالإمارات؟

قام الموقع الإلكتروني التعليمي التابع لوزارة التربية والتعليم بإعلان شروط العمل في المدارس بالإمارات للراغبين في الحصول على فرصة للعمل فيها والتي تتلخص في التالي:

يكون المتقدم لديه شهادة البكالوريوس أو درجة جامعية 4 سنوات فما يزيد في التخصص التي يتقدم للعمل فيه.

يتم تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية للمتقدم تفيد بحسن السير والسلوك.

يقوم بتقديم شهادة طبية تفيد باللياقة البدنية والصحية لهذا العمل التربوي، تصدر من دولة الإمارات.

يتم تقديم الشهادة الاصلية للمؤهل الجامعي، أو شهادة مصدقة إذا صدرت من الخارج من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وسفارة البلد التي قدم منها.

كيف أتقدم للعمل في وظيفة “معلم”

يجب الالتزام بالشروط والسابقة ومعايير العمل في المجال التعليمي.

يتم تطبيق الشروط السابقة على التعليم الحكومي بينما يكون للعمل في القطاع الخاص إن يحصل المتقدم على طلب موافق عليه من المدرسة الخاصة التي يرغب في العمل فيها قبل التقدم بالطلب عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

للعمل في مدارس دبي يجب الحصول على موافقة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للحصول على الموافقة النهائية، ويجب أن تكون المدارس الخاصة قد تقدمت في البداية بالإعلان عن طلب معلمين.

أما بالنسبة لمدارس إمارة أبو ظبي فيتم تعيين أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الإدارية في المدارس الخاصة عبر المكاتب الإقليمية لدائرة التعليم والمعرفة في مناطق الإمارة، بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

ما هو نظام ترخيص المعلمين والمعلمات

أعلنت وزارة التربية والتعليم في 2017 قرار جديد يفيد بعدم السماح للعمل بالمجال التعليمي في الإمارات إلا للحاصلين على رخص مزاولة هذا العمل، والذي يكون عبر إجراء عدد من الاختبارات التي تؤكد كفاءة المتقدم للعمل في المجال التعليمي والتربوي للأطفال وكذلك الكفاءة في تقديم المواد الدراسة التي يرغب فيها، كما تم عدم السماح بالعمل في غير التخصص الذي حصل عليه.

كيف تحصل على رخصة معلم

يتم التوجه إلى بوابة التربية والتعليم للحصول على الفرصة، ويتم اتباع التالي للحصول على تلك الرخصة:

الخضوع لاختبارين أولهما الاختبار التخصصي والآخر يركز على طرائق التعليم.

يقوم المتقدم بالنجاح فيهما للحصول على التصريح.

إذا لم يتم النجاح يخضع إلى دورات تعليمية وتأهيلية ليتمكن من التعرف على الطريقة المطلوبة للعمل ثم يعاد الخضوع للاختبارات من جديد.

يجب النجاح في الاختبارات في فترة لا تتجاوز 24 شهر من التقدم بالطلب.

يتم الالتزام بالميثاق الأخلاقي للعمل التعليمي في الدولة.

كيف تصبح معلم في الامارات وأرقام التواصل للاستعلام

يتم تقديم الطلب والتوجه المباشر إلى بوابة تسجيل معلم في الامارات يقوم صاحب الطلب بالدخول على الصفحة التالية للتعرف على المؤهلات المطلوبة للمعلين وبوابة التسجيل الالكتروني يجب التعرف على الشروط الخاصة بالتسجيل ويتم اتباعها. يقوم بتقديم الوثائق المعلوماتية عنه ويتم تسجيل الطلب.

متى يتم صرف إعانة التأهيل الشامل بعد قبول الطلب