نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوالات بدون كفيل .. تعرف على أفضل المتاجر والشركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوالات بدون كفيل ، حيث أن شراء هواتف جوالة بالتقسيط أصبح من الأمور التي يسعى إليها الكثيرين، حيث يستطيع الشخص الغير قادر على سداد سعر الجوال نقدًا بالكامل أن يلجأ إلى التقسيط، حيث أن هناك الكثير من المتاجر والشركات تقوم بتقسيط سعر الأجهزة على عدة شهور مع دفع مقدم بسيط في البداية، كما أن الأمور أصبحت أسهل والأوراق المطلوبة بسيطة مما جعل امتلاك جوال جديد أمر يسير على الكثيرين، كما أن بعض الشركات لا تضع شروط معقدة من أجل إتمام عملية البيع، ولا تقوم باحتساب نسبة فوائد كما أنها لا تشترط وجود كفيل، وفي المقال من خلال موقع ثقفني نتعرف على المتاجر التي تسمح للعملاء في المملكة العربية السعودية بشراء جوالات بالتقسيط بدون كفيل.

تقسيط جوالات بدون كفيل من مكتبة جرير

تقدم مكتبة جرير بالتعاون مع شركة كوارا خدمة شراء جوالات بالتقسيط حيث تصل فترة السداد إلى ثلاث سنوات.

كما تقدم مكتبة جرير عدة مزايا للعميل من أبرزها ما يلي:-

تتيح فرصة تقسيط سعر جميع الأجهزة الإلكترونية والجوالات بدون مقدم.

منح العميل موافقة فورية عند ملء استمارة طلب تقسيط جوال أو جهاز إلكتروني، حيث يحصل على الموافقة في غضون نصف ساعة.

تتم عملية الشراء في نفس اليوم ويحصل العميل على الجوال الذي اختاره بشرط إحضار الأوراق المطلوبة.

تتراوح قيمة التمويل من 4 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال كحد أقصى.

نظام التقسيط متوافق مع تعاليم الإسلام.

تصل مدة التقسيط إلى ثلاثة أعوام ولا يشترط وجود كفيل.

هناك إمكانية أن يقدم العميل طلب التقسيط إلكترونيًا، وبعد الموافقة عليه يتوجه إلى الفرع لاستكمال الإجراءات واستلام الجوال.

كما يمكنه استخدام حاسبة الأقساط الموجودة على موقع مكتبة جرير الإلكتروني لمعرفة قيمة الأقساط الشهرية بشكل تقريبي.

الأوراق المطلوبة للتقسيط من مكتبة جرير

يقوم العميل بتقديم بعض الأوراق حتى يتمكن من شراء جوال بالتقسيط من مكتبة جرير، وتتمثل فيما يلي:-

تقديم الهوية الوطنية إذا كان سعودي أو الإقامة سارية المفعول إذا كان وافد.

مفردات راتب مختومة من جهة العمل.

اشتراك التأمين الاجتماعي.

كشف حساب بنكي عن راتب آخر ثلاثة أشهر.

تقسيط جوالات بدون كفيل اكسيوم تليكوم

تقدم شركة اكسيوم تليكوم في المملكة العربية السعودية خدمة بيع جوالات بالتقسيط بدون كفيل وبدون فوائج، وذلك بالتعاون مع بنك الجزيرة والبنك العربي الوطني، كما تقدم للعميل مزايا متعددة تتمثل فيما يلي:-