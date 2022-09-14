نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوال بدون وظيفة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط جوال بدون وظيفة هي خدمة توفرها العديد من المتاجر والبنوك في المملكة العربية السعودية للعاطلين عن العمل والذين يرغبون في الحصول على جوال بالتقسيط، حيث لا تشترط هذه الشركات أن يكون العميل موظف أو يُحول راتبه على البنك لضمان سداد الأقساط المستحقة في مواعيدها، حيث يتم ذلك من خلال بوابة تساهيل إلكترونيًا مع العلم ن الأمر لا ينطبق على الجوالات فقط بل على العديد من السلع، وفي المقال من خلال الفقرات التالية نقدم لمتابعي موقع ثقفني مميزات شراء جوال بالتقسيط للأشخاص العاطلين عن العمل، والشروط اللازم توافرها للتقسيط من خلال بوابة تساهيل.

مميزات تقسيط جوال بدون وظيفة من تساهيل

وفرت بوابة تساهيل الكثير من المزايا التي يستفيد منها العميل العاطل عن العمل عند شراء جوال بالتقسيط، والتي من أبرزها ما يلي:-

تتوافق عملية التقسيط مع تعاليم الدين الإسلامي.

لا يشترط وجود كفيل لإتمام عملية الشراء بالتقسيط.

تبلغ مدة التقسيط عامين.

يتم الموافقة على طلب العميل في فترة وجيزة.

تتراوح قيمة التمويل من 4 آلاف ريال حتى 60 ألف ريال.

شروط تقسيط جوال بدون وظيفة من تساهيل

أقرت تساهيل مجموعة من الشروط اللازم توافرها حتى يتمكن العميل العاطل عن وظيفة من الحصول على جوال بالتقسيط، وتتمثل فيما يلي:-

يشترط أن يكون العميل قد عمل في أحد الوظائف في أي من القطاعين الحكومي أو الخاص لمدة لا تقل عن عام.

كما يجب أن يتراوح عمره من 23 سنة حتى 25 سنة.

في حالة أن عمر العميل يتراوح من 25 عام حتى 60 عام، يشترط أن يكون عمل في وظيفة في القطاع العام أو الخاص لمدة عام للوافدين، ولمدة ثلاثة أشهر للسعوديين.

الحد الأدنى للدخل الشهري 5 آلاف ريال للسعوديين، و8 آلاف ريال للمقيمين.

كما يشترط أن يكون العميل مسجل ضمن المستفيدين من برنامج التقاعد التابع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

تقسيط جوال بدون وظيفة من تابي

نظام تابي هو أحد طرق تقسيط الجوالات في السعودية، حيث يقوم تابي بدفع قيمة الهاتف بالكامل نقدًا ويقوم العميل بسداد السعر على أقساط شهرية، ويتم ذلك وفق مجموعة من الشروط، تتمثل فيما يلي:-