النائب العام السعودى يصل الجزائر

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا فى زيارة رسمية لـ النائب العام السعودى تستمر على مدار 4 أيام، على رأس وفد مِن النيابة العامة بالمملكة الشقيقة.
وأوضحت وزارة العدل الجزائرية، فى بيان، أن هذه الزيارة تندرج فى إطار تعزيز علاقات التعاون القانونى والقضائى بين الطرفين، والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات الأخوية الراسخة بين السعودية والزائر وشعبيهما.
وبحسب البيان، ستكون هذه الزيارة فرصة للنائب العام السعودى لإجراء لقاءات مع بعض كبار المسؤولين وزيارة مؤسسات تابعة لقطاع العدالة، ومواقع أثرية وهيئات ثقافية بالجزائر.
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