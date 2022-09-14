مساعد بوتين: موسكو تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى احترام وقف إطلاق النار

جدة - نرمين السيد - وأضاف أوشاكوف "ندعو كل من أذربيجان وأرمينيا إلى ممارسة ضبط النفس والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار والامتثال بشكل عام للبيان الثلاثى المعروف لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا فى شهر نوفمبر 2020، وكذلك فى يناير ونوفمبر 2021". حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وتابع مساعد الرئيس الروسى "موسكو قلقة للغاية من تصعيد الموقف.. نحن الآن على اتصال دائم ووثيق مع باكو ويريفان على الصعيدين الدبلوماسى والعسكرى، وبالنظر إلى ما حدث الليلة الماضية، فإن محادثة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس الأذرى إلهام علييف فى سمرقند ستكون مهمة"، حيث يشارك الرئيسان فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون التى ستعقد فى سمرقند بأوزبكستان يومى 15 و16 سبتمبر.

وقال "بناء على طلب الجانب الأرمينى، سيعقد اجتماع لمجلس الأمن الجماعى لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى عبر الفيديو اليوم".. وقال أوشاكوف إن طلب أرمينيا يتعلق بـ"تصعيد الوضع على الحدود الأرمنية-الأذرية".

وأوضح أوشاكوف أن رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان اتصل بالرئيس الروسى ليلا من أجل "تبادل الآراء" بشكل عاجل حول الوضع.

يشار إلى أنه صباح اليوم شنت القوات المسلحة الأذرية هجوما عسكريا فى عدة اتجاهات ضد أرمينيا، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، ولا يزال الوضع على طول عدة أجزاء من الحدود الأرمنية- الأذرية متوترا للغاية.