العالم اليوم - مصابون بانفجار خزان وقود في سبها جنوبي ليبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 01:19 صباحاً - أصيب 13 شخصا على الأقل في انفجار خزان وقود، بمدينة سبها جنوبي ليبيا، ليل الثلاثاء.

ونقلت "رويترز" عن متحدث باسم مستشفى محلي، أن الانفجار أدى إلى إصابة 13 شخصا على الأقل. ويأتي الانفجار بعد أسابيع من انفجار شاحنة وقود جنوبي ليبيا، أوقع عدة قتلى وعشرات الإصابات.

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