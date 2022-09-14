العالم اليوم - صندوق النقد الدولي يحذر من "انفجار الديون"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 01:19 صباحاً - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، الثلاثاء، إن الصين وكبار الدائنين الآخرين يتحملون مسؤولية منع انفجار مشكلات الديون التي تواجه الأسواق الناشئة والبلدان منخفضة الدخل.

وأضافت خلال فعالية استضافها مركز التنمية العالمية، أن 25 بالمئة من الأسواق الناشئة و60 بالمئة من البلدان منخفضة الدخل "في حالة ضائقة ديون أو قريبة منها".

وقالت: "رسالتي إلى كبار الدائنين والصين والقطاع الخاص، هي أنه كلما زادت حصتكم زادت مسؤوليتكم. من مصلحتكم كمقرضين منع انفجار المشكلة".