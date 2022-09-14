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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة الدعم والحماية sbis.hrsd.gov.sa التقديم في الضمان المطور وشروط الضمان في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط منصة الدعم والحماية من أكثر ما يشغل بال مواطني المملكة، لأنه من خلاله يمكن التقديم على نظام الضمان المطور، وكانت بداية التقديم في منصة الضمان بداية من العام الماضي في شهر نوفمبر، وتستمر تلك لمنصة في استقبال جميع الطلبات الخاصة بالمواطنين بشكل مستمر، وللتعرف على رابط منصة الدعم والحماية مع شروط الاستحقاق للضمان الاجتماعي المطور، كما تقوم المنصة بتقديم العديد من برامج الدعم للمواطنين والأسر الأشد احتياجا في المملكة.
رابط منصة الدعم والحماية
قامت وزارة الموارد البشرية بإطلاق رابط جديد للضمان الإجتماعي، لكي يسجل من خلاله كافة المحتاجين والأسر الفقيرة من السعوديين في المملكة، وذلك لكي تحقق التوازن المالي لكافة المواطنين في المملكة، ومن خلال تلك المنصة أيضا يمكن التعرف على أهلية المواطن للحصول على هذا الدعم أم لا، من خلال الدخول على أيقونة تقديم الطلبات، وبعد التسجيل على المنصة، يمكنك الإطلاع على كافة البرامج التي تخص الدعم الخاصة بك، أو حتى يعرض أمامك أن حالتك تحت الدراسة ولم يتم البت في أمرها، كما أنه في حالة الرفض يعرض أمامك سبب هذا الرفض، أوذلك عبر رابط المنصة الدعم https://sbis.hrsd.gov.sa.
شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور
لابد أن تكون هذه الشروط متوفرة فيمن ينوي التقدم في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد، وتلك الشروط هي:
- زوجات المواطن السعودي، حتى وإن كانت مطلقته أو حتى أرملته، ما دامت لها أولاد حاصلين على الجنسية، ولكن بشرط عدم إقامتهم خارج البلاد خلال العام السابق للتقديم.
- كافة الأبناء من المطلقة أو حتى الأرملة، حتى وإن كان الزوج أجنبي، ولكن أيضا يشترط فيهم شرط الإقامة.
- المواطنين من ذوي الإعاقة.
- الأرامل.
- المطلقات.
- يشترط أن يكون دخل هذا المواطن أقل من أدنى حد لقيمة الضمان الإجتماعي الذي سوف يحصل عليه، ويكون بقيمة 550 ريال للفرد الواحد داخل الأسرة، وبقيمة 1100 ريال لرب الأسرة.
- كما يجب ذكر الدخل الإجمالي للأسرة أثناء التقديم في برنامج الدعم.
- وتحتسب الوزارة فقط نصف قيمة الدخل المكتسب، وكافة قيم الدخل الغير مكتسب، ويجب أن تلتزم كافة الأسرة بالتطعيمات المطلوبة، وكذلك برامج التعليم للصغار، مع برامج التوظيف للكبار القادرين على العمل، ولابد قبل تقديم الملف مراجعته جيدا.
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