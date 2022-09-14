نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جزاءات المخالفات والاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت محركات جوجل حول إمكانية بيع سيارة يوجد عليها مخالفات مرورية، وبناءا على ذلك تم الرد من خلال الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية على أن وجود مخالفات مرورية على مالك السيارة يمكن البيع ويتم نقل ملكيتها وأضاف إلى ذلك أن تكون رخصة السير والفحص الدوري سارية، حيث أن إدارة المرور أعلنت على أن جميع المواطنين قائدي المركبات بإجراء الجديدة سوف يجري الفحص بعد مرور حوالي 3 سنوات من الترخيص لها بالسير لأول مرة.

وقد تجد الإشارة إلى أن مرور السعودية أتاح تقسيم الجزاءات والمخالفات المرورية داخل المملكة من خلال إلي 4 أقسام وسوف نوضحها من خلال موقع ثقفني، وأضاف إلى ذلك أن سوف يتم عقوبة سحب رخصة القيادة في حالة أن بلغ عدد نقاط المسجلة بحق المخالفة 24 نقطة، حيث أن نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، ولذلك يجب اتباع جميع الخطوات المقدمة لسيادتكم، وبناءا على ذلك سوف يتم الإعلان عن المخالفات المرورية للمستعلم، وأضاف المبلغ المالي المطلوب دفعه غرامة مالية.

جزاءات المخالفات المرورية بالسعودية :

التدابير الإضافية وهي سوف يتم اتخاذها حيال العقوبات المقررة للمخالفات، سوأ كان غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 500 ريال سعودي ولا تزيد عن 900 ريال سعودي، از يمكن الحجز المركبة مع الغرامة. التدابير الإضافية، التي يتم اتخاذها حيال العقوبات المقررة بغرامة مالية لا تقل عن 300 ريال سعودي ولا تزيد عن 500 ريال سعودي أو سوف يتم حجز المركبة مع الغرامة. التدابير الإضافية، سوف يتم اتخاذها حيال العقوبات المقررة بغرامة لا تقل عن 150 ريال سعودي ولا تزيد عن 300 ريال سعودي. أما بالنسبة للعقوبات المقررة، غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال سعودي ولا تزيد عن 150 ريال سعودي.

نظام النقاط في المخالفات المرورية :

في حالة المخالفة لأول مرة 24 نقطة في عام واحد، سوف يتم سحب رخصة القيادة لمدة 3 أشهر على التوالي. أما بالنسبة لمخالفة للمرة الثانية 24 نقطة خلال عام واحد، يتم سحب الرخصة لمدة 6 أشهر. إذا كان المخالفة للمرة الثالثة 24 نقطة في عام، يتم سحب رخصة القيادة لمدة سنة هجرية. الحصول على المخالفة المرورية للمرة الرابعة 24 نقطة في العام الواحد، سوف يتم سحب رخصة القيادة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية :