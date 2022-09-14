نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإسكان التنموي وكيفية التسجيل الصحيح للحصول على مسكن من وزارة الإسكان 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الإسكان التنموي وكيفية التسجيل الصحيح للحصول على مسكن من وزارة الإسكان 1444 كذلك الاستعلام عن مستفيد من الإسكان التنموي حيث قدمت الحكومة السعودية متمثلة فى وزارة الإسكان تسهيلات كبيرة للمواطنين للحصول على مسكن من خلال اتباع خطوات التسجيل فى فى الإسكان التنموي بعد معرفة والاطلاع على شروط الإسكان التنموي الجديدة 1444 والتي تهدف الى توفير مسكن ملائم للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل ودعم الطبقة المتوسطة وتوفير المناطق السكنية الملائمة تلك الخطة تشملها رؤية المملكة 2030 لتنمية الإسكان والمناطق السكنية فى السعودية من خلال التسجيل فى الإسكان التنموي 1444. شروط الإسكان التنموي الجديدة 1444 أولا يجب ان يكون المتقدم سعودي الجنسية ويجب ان يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة بمدة لا تقل عن عام كامل قبل تقديم طلب الإسكان التنموي.

ثم بالنسبة لشرط السن فى تقديم الإسكان التنموي لا يجب ان يقل عن 18 عاماً فى تاريخ التقديم.

ايضا بالنسبة الى تقديم النساء فى الإسكان التنموي يجب اثبات انها ارملة وتعيل أولادها.

كذلك يشترط ان لا يمتلك مقدم الطلب مكسن مناسب.

ثم يجب عدم استفادة المتقدم من أي برامج دعم حكومية او خاصة من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية.

ايضا يجب عدم قدرة العائلة على تملك او تأمين منزل مناسب. كيفية التسجيل الصحيح للحصول على مسكن من وزارة الإسكان 1444 الدخول الى رابط منصة سكني.

ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول.

بعد ذلك كتابة بيانات المستخدم كرقم الهوية وكلمة المرور وكتابة رمز التحقق المرئي.

الضغط على تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.

ثم تحديد خيار طلب دعم سكني.

وتحديد نوع السكن والضغط على التالي.

بعد ذلك كتابة بيانات افراد الاسرة والضغط على حفظ.

ثم الإجابة على كافة أسئلة منصة سكني والضغط على خيار الحصول على الاستحقاق.

ايضا فى حالة الموافقة على الطلب تظهر رسالة تفيد باستكمال البيانات ويجب الضغط على استكمال البيانات.

وبعد ذلك ادخال بيانات وظيفة مقدم الطلب والمسمى الوظيفي وكتابة بيانات السكن والدخل.

ثم تحديد نوع السكن الذى تريد الحصول عليه والضغط على ارسال طلب دعم سكني. الاستعلام عن طلب دعم سكني 1444 الدخول على رابط موقع وزارة الإسكان.

ثم كتابة بيانات التسجيل فى منصة سكني.

بعد ذلك الضغط على الخدمات العامة.

ايضا يجب كتابة البيانات المطلوبة.

اخيراً ستظهر كافة بيانات المستفيد من دعم سكني والمسجل فى الإسكان التنموي.

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