نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هيئة تقويم التعليم” اعلان موعد التسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1444 إليكم رابط وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل عدد كبير من المواطنين في المملكة عن، متي موعد التسجيل في اختبار القدرات المعرفية 1444 ؟ .. ويجيب مصدر رسمي في هيئة تقويم التعليم عبر مركز قياس ، بعد الإعلان الرسمي عن فتح باب التسجيل في الاختبارات المعرفية الورقية 1444.

من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية فهي من أهم الاختبارات وأبرز الوسائل التي يتم من خلالها التعرف على القدرات العقلية لطلبة الجامعة وطلاب الثانوية العامة الذين هم على وشك دخول الجامعة.

اختبار القدرات المعرفية 1444

عزيزي زائر موقعنا الكريم إن اختبار القدرات المعرفية هو أحد الاختبارات العامة للمركز الوطني للقياس ، ويهدف مركز قياس إلى عمل اختبار تقييم القدرات والإمكانيات التي يمتلكها الأفراد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والعلاقات المختلفة ، بالإضافة إلى معرفة مدى قدرة الفرد القدرة على إصدار الأحكام المناسبة في مواقف الحياة وتقييمها.

من جهتها ، تقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية هذا الاختبار لجميع الطلاب الحاصلين على شهادات جامعية في المملكة العربية السعودية من أجل التعرف بشكل جيد وقياس مدى قدرات المتقدمين للوظائف المختلفة . لأداء المهام المطلوبة من اختيار الوظيفة أم لا ، وبالتالي فهو أحد العوامل التي يتم فيها إجراء المفاضلة بين جميع المتقدمين لوظائف مختلفة.

موعد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب (المركز الوطني للقياس) عن موعد التسجيل في القدرات المعرفية 1444 المخصص لطلبة الجامعات الحاصلين على درجتي البكالوريوس أو الماجستير الذين تقدموا لوظائف الخدمة المدنية.

يبدأ موعد التسجيل المبكر لاختبارات القدرات المعرفية 1444 اعتبارًا من اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022 الموافق 16 صفر 1444 هـ على أن يغلق باب التسجيل المبكر يوم السبت 15 أكتوبر 2022 الموافق 19 ربيع الأول. ، 1444 هـ ..

كما ستقام الاختبارات الورقية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 ، الموافق 21 ربيع الأزهر 1444 هـ ، وتستمر الاختبارات حتى يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 ، الموافق 23 ربيع الأزهر 1444 هـ.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات المعرفية 1444

في البداية ، يمكن الوصول إلى رابط موقع قياس تسجيل دخول 1444.

أدخل رقم السجل المدني للمستخدم.

أدخل كلمة المرور ، ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

كتابة رقم الإقامة داخل المملكة أو خارجها أو أحد مواطنيها.

الاطلاع على جميع شروط المركز الوطني ومن ثم الموافقة عليها.

الضغط على أيقونة “التالي”.

تحديد المراكز.

اختر اليوم الذي تريد الاختبار فيه.

راجع جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدم وتأكد من صحتها.

تقديم طلب الاختبار.

دفع رسوم الاختبار.

قم بتأكيد حجز أداء الاختبار.

كم رسوم التسجيل في اختبارات القدرات للجامعيين 1444

وتجدر الإشارة إلى أن رسوم التسجيل في اختبارات القدرات المعرفية للجامعيين 1444: 200 ريال سعودي . بينما تبلغ رسوم التسجيل في اختبار القدرات المعرفية لطلبة الجامعة 250 ريالًا سعوديًا. وأخيرا إليكم رابط موقع قياس تسجيل دخول الصفحة الرئيسية لبدأ اختبارات القياس 1444.