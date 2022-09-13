نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات للعمل عن بعد ورسوم إصدار الإقامة الافتراضية بدبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الإمارات العربية المتحدة استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات لتمكين جميع الموظفين المهنيين في مباشرة عملهم عن بعد من داخل الإمارات لتنفيذ مهام عمله في أي مكان حول العالم ضمن برنامج العمل الافتراضي الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، خلال الفترة الماضية، ما جعلنا نرصد كافة التفاصيل حول رسوم استخراج إقامة العمل الافتراضي والمستندات المطلوبة للموافقة على الطلبات والشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الإقامة الافتراضية في إحدى الإمارات العربية المتحدة نستعرضها عبر السطور التالية في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا في كافة الدول العربية.

تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات

أطلقت الإمارات العربية خدمة استخراج تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات، صباح الأحد، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي للتدوين المصغر “تويتر” من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، لإتاحة الفرصة لأي موظف يعمل في أي شركة أو مؤسسة حول العالم بالإقامة داخل الإمارات والعمل عن بعد ضمن البرنامج الافتراضي.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، أنه أقر اعتماد تأشيرات سياحية متعددة لكافة الجنسيات، مع توفير فرصة للعمل عن بعد داخل البلاد لمدة عام كامل.

وجاء نص اللائحة التنفيذية للقرار الصادر من مجلس الوزراء بمنح تصريح إقامة للعمل الافتراضي للأجنبي بدون ضامن “مستضيف”.

وتبلغ مدة صلاحية التصريح سنة يمكن تجديدها، في حالة كان طالب الخدمة يعمل عملاً عن بُعد لدى جهة خارج الدولة.

مميزات تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات

وكشفت الإمارات عن أبرز المميزات التي تمنحها الإمارات للحاصلين على تصريح الإقامة الافتراضي تتمثل فيما يلي:-

استخدام خدمات الاتصالات

السماح بفتح الحسابات المصرفية

الاستفادة من خدمات التعليم وغيرها.

ممارسة حياتهم الطبيعية في مدينة تستضيف أكثر من 200 جنسية

عدم دفع أي ضريبة دخل على الأفراد للمقمين في دبي.

شروط استخراج تصريح إقامة افتراضي في الإمارات

وحددت قانون دخول وإقامة الأجانب شروط استخراج تصريح إقامة افتراضي في الإمارات كالتالي:-

أن يكون المتقدم حاملاً لجواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل.

يجب تغطية مدة الإقامة في دبي من قبل التأمين الصحي.

تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة

أن يكون العمل الخاص بالمتقدم يتم عن بُعد،

تقديم ما يثبت حصول المتقدم على التصريح على دخل شهري 3500 دولار أميركي بحد أدنى أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

رسوم تصريح الإقامة الافتراضي

حددت دائرة دخول وإقامة الأجانب في الإمارات العربية المتحدة رسوم الحصول على تصريح الإقامة الافتراضي في دبي ما يلي:-

287 دولاراً أميركي للاشتراك في البرنامج السنوي بما يعادل 1053 درهم إماراتي.

رسوم تأمين صحي ساري المفعول في دولة الإمارات لكل شخص.

خطوات التقديم على تصريح الإقامة الافتراضي

ونستعرض لكم خطوات التقديم على تصريح الإقامة الافتراضي في الإمارات العربية المتحدة وفقًا لما حددته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عبر الموقع الإلكتروني.

أولا: تسجيل الدخول إلى موقع تصريح الإقامة الافتراضي.

ثانيًا: اختيار القنوات الذكية.

ثالثًا: تسجيل الدخول إلى النظام باستخدام الحساب الشخصي.

رابعًا: اختيار أيقونة إقامة وتحديد الإمارة.

خامسًا: اختيار أيقونة كفيل مقيم عمل افتراضي.

سادسًا: اختيار نوع الإجراء إصدار إقامة.

سابعًا: تعبئة بيانات الطلب وإدخال المرفقات، ومراجعتها، ثم دفع الرسوم البالغة 611 دولار بصورة إجمالية.

يأتي قرار مجلس الوزراء بالإمارات العربية السعودية باستحداث خدمة الإقامة الافتراضية للعمل عن بعد من داخل دبي في جميع أنحاء العالم في إطار حرص الحكومة الإماراتية على مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة والتعامل مع كافة التغيرات مثل التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حول العالم من حظر للتجوال ومنع التكدس والزحام لتفادي الإصابة.