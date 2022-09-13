نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Epedu.Gov.Iq استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي للدور الأول 2022 في جميع محافظات العراق موقع نتائجنا وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Epedu.Gov.Iq استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي الدور الأول 2022، نعرض لكم نتيجة اعتراض الصف السادس الإعدادي الدور الأول في كافة محافظات العراق، بالإضافة إلى توضيح كيفية معرفة الحصول على النتيجة في ملف PDF وذلك في محافظة الأنبار ديالى وميسان والكرخ، دهوك، اربيل، بابل، النجف، المثنى وغيرها من المحافظات الأخرى في دولة العراق، ولهذا من خلال مقالنا اليوم سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بنتيجة الاعتراضات.

Epedu.Gov.Iq استخراج نتائج اعتراضات السادس الإعدادي للدور الأول 2022

تستطيع الحصول على نتيجة اعتراضات الصف السادس الإعدادي الدور الأول 2022 من خلال عدة خطوات وهي:

أولا يتم الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا.

ثانيا اختيار نتيجة اعتراض السادس الإعدادي الدور الأول.

عقب ذلك يتم كتابة اسم الطالب أو الطالبة كاملا.

ومن ثم يتم إدخال رقم المقعد.

ومن ثم النقر على الحصول على نتيجة الطالب وتحميل النتيجة المتواجدة في ملف PDF.

نتيجة الصف السادس الإعدادي الدور الأول في العراق

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية التقديم للاعتراض على نتائج السادس الإعدادي للدور الأول، حيث أعلنت النتائج السادس فور أن انتهى الأساتذة من تصحيح وتدقيق ومراجعة ورصد الدرجات الأخيرة لأوراق الامتحانات، تم رفع ملفات نتائج الصف السادس الإعدادي عن طريق موقع نتائجنا ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور، وجاءت تصريحات من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق بأنه تم الإعلان عن النتيجة في محافظات دولة العراق، وهذا عقب انتهاء أعمال تصحيح وتدقيق ومراجعة ورصد النتيجة، تم الإعلان عن نسبة النجاح من خلال موقع وزارة التربية والتعليم في العراق الذي أوضحت أن نسبة النجاح لعام 2022 أفضل بكثير من العام الماضي، إذا يمكن للطالب الراسب في الدور الأول تحسين مستواه الدراسي للانتقال إلى الدور الثاني وليتم نجاحه في كافة المواد الذي رسب بها في الدور الأول.

نتائج الصف السادس الإعدادي 2022 الدور الأول

أوضحت وزارة التربية والتعليم في العراق بأنه تم الانتهاء بشكل رسمي من أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية لطلبة وطالبات الصف السادس الإعدادي الدور الأول، وتم رفع النتائج على موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq وذلك للمحافظات الذي انتهت من رصد الدرجات النهائية للأوراق الامتحانية، ورفعها بشكل مباشر عقب الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث إتاحة النتيجة في ملف pdf للصف السادس الإعدادي الدور الأول .