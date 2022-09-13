عاجل.. مؤشر داو جونز الصناعى يغلق على انخفاض كبير وخسارة بـ 3.9 %

جدة - نرمين السيد - وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد الأمريكى انكمش بنسبة 0.9% فى الربع الثانى من 2022، وخالف توقعات بنمو 0.5%، كما شهد الربع الأول من 2022 تراجع الاقتصاد الأمريكى أيضا بنسبة 1.6%.

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