لبنان: أسعار صرف الدولار تسجل مستويات غير مسبوقة أمام الليرة

وبلغ سعر صرف الدولار على منصة صيرفة الرسمية 28600 ليرة لكل دولار بارتفاع قدره 200 ليرة فى يوم واحد، وذلك وفقا لأسعار صرف العمليات التى نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة، فيما وصل حجم التداول على المنصة 29 مليون دولار أمريكى بمعدل 28600 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
ووصل سعر الصرف بالسوق غير الرسمية إلى أعلى مستوى مستقر فى تاريخه، حيث سجل 36550 ليرة فى ختام تعاملات اليوم بارتفاع فاق 1000 ليرة فى يوم واحد، فيما وصل السعر فى مكاتب الصرافة إلى 36 ألف ليرة للدولار الواحد.
وفى المقابل، أغلقت محطات وقود أبوابها بعد الارتفاع الكبير فى سعر الصرف عن السعر الذى تم على أساسه تسعير المشتقات البترولية صباح اليوم وذلك انتظارا لجدول تسعير جديد يصدر صباح الغد، حيث باتت أسعار جميع المشتقات البترولية محتسبة وفقا لسعر صرف السوق غير الرسمية.
وارتفعت اليوم أسعار الوقود؛ حيث زاد سعر صفيحتى بنزين 95 أوكتان و98 أوكتان بمقدار 8 آلاف ليرة ليسجل 646000 ليرة و661000 ليرة على التوالى. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت بقيمة 10 آلاف ليرة ليسجل 800000 ليرة، كما زادت قارورة الغاز بقيمة 4 آلاف ليرة لتسجل 354000 ليرة.
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