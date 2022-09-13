شولتس وبوتين يبحثان تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

وأعرب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، فى وقت سابق اليوم، عن أسفه للموقف الذى تنتهجه الحكومة الألمانية الرافض لإرسال أسلحة هجومية إلى أوكرانيا بما فى ذلك دبابات ليوبارد وعربات مشاة قتالية من طراز ماردرز.
وقال كوليبا فى تغريدة على تويتر -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء- إن هناك إشارات مخيبة للآمال من ألمانيا بينما أوكرانيا بحاجة إلى ليوبارد وماردرز الآن لتحرير الناس وإنقاذهم من الإبادة الجماعية.. لا توجد حجة عقلانية واحدة حول سبب عدم توفير هذه الأسلحة، فقط مخاوف وأعذار مجردة. ما الذى تخافه برلين وكييف لا؟".
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