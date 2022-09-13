باريس: أزمة الطاقة تكسى معالم مدينة النور بالعتمة

جدة - نرمين السيد - صرحت عمدة باريس، آن هيدالجو، بأن عدة معالم فى العاصمة الفرنسية باريس ستتوقف عن الإضاءة عند العاشرة مساء اعتبارًا من 23 سبتمبر المقبل بسبب أزمة الطاقة التى تأثرت بها فرنسا كما هو الحال فى عدة دول أخرى.





وأعلنت آن هيدالجو، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية، مساء اليوم الثلاثاء، أن إضاءة مبنى البلدية وبرج سان جاك والمتاحف البلدية وقاعات البلديات فى دوائر العاصمة الفرنسية ستتوقف فى الساعة العاشرة (الثامنة بتوقيت جرينتش) اعتبارًا من 23 سبتمبر المقبل بسبب أزمة الطاقة. وترفض رئيسة البلدية وقف الإضاءة فى الطرقات لدواعى أمنية؛ إلا أنها تطالب الدولة باتخاذ إجراءات مماثلة بالنسبة للآثار الوطنية وأصحاب المبانى الأثرية الخاصة. يذكر أن دول أوروبا تعانى حاليًا من أزمة فى الطاقة إثر خنق روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعى والنفط -إلى أقل من النصف تقريبًا- ردًا على فرض الغرب عقوبات عليها جراء عمليتها العسكرية فى أوكرانيا.

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