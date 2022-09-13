جنوح سفينة قادمة من مصر على شاطئ العقبة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 11:08 مساءً - لا يوجد مقالات

دوت الخليج :- جنحت إحدى سفن الشحن القادمة من مصر وتحمل علم دولة بالاو، اليوم الثلاثاء، أثناء دخولها المياه الإقليمية تجاه منطقة الرسو نحو شواطئ المحمية البحرية بقرب من محطة العلوم البحرية على شاطئ خليج العقبة.

وقال مفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن القوة البحرية الملكية أبلغت المفوضية بالحادث، وجرى التعامل معه مباشرة بالتوجيه لقطر السفينة وإعادتها إلى المسار نحو منطقة الرسو بعيدا عن الشاطئ.

وأكد المجالي أن فريق الغوص في المحمية البحرية وفريق تقييم الضرر البيئي، باشرا باستكشاف المنطقة لضمان عدم حدوث أضرار في الحيد المرجاني، وتوجيه الهيئة البحرية الأردنية لحجز السفينة، وتزويد السلطة بجميع التفاصيل المتعلقة بالسفينة لتحويلها إلى الادعاء العام لإجراء المقتضى القانوني حسب نظام حماية البيئة رقم 21 لعام 2001.

--(بترا)

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