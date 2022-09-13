نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التحضير في منصة مدرستي ١٤٤٤ تسجيل دخول مايكروسوفت تيمز في المقال التالي

عمر شويل - جدة وثقت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية منصة مدرستي للتعليم عن بعد من خلال إعداد المعلمين للدروس بطريقة إلكترونية، بالتالي توفير العديد من المناهج التعليمية المتقدمة، يمكن للطالب الاستفادة منها دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس،قد رحب الآباء بهذه الطريقة لأنها تختلف تمامًا عن الأساليب التقليدية،خطوات الإعداد في منصة مدرستي هي آلية جديدة تتبناها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من أجل رفع كفاءة العمل من خلال توفير الدروس للطلاب إلكترونيًا،كما تعد منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى العديد من المنصات الأخرى مثل بوابة نور التعليمية. ماهي خطوات التحضير على منصة مدرستي تسجيل الدخول إلى رابط منصة مدرستي. ثم أدخل اسم المستخدم. أضف كلمة المرور، ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول. ثم اختر جدول الدورة وسيظهر جدول الدراسة. انقر فوق أيقونة إعداد الدرس. حدد مقرر الدرس، أي درجة، ثم اختر الموضوع. ثم حدد نوع الدرس الافتراضي غير المتزامن. انقر فوق “التالي”، ستظهر لوحة إعداد الدرس. ثم املأ خيار التكوين بإضافة نص متعلق بالدرس المراد تحضيره. إضافة مفردات الدرس ويمكن الحصول عليها من المقرر. حدد الأهداف التي سيكتسبها الطالب من الدرس. ثم حدد استراتيجيات التدريس من الخيارات المتاحة. تحديد الوسائل التعليمية المناسبة لإعداد الدرس، ثم كتابة مهارات التفكير. قم بملء حقل إغلاق الدرس، أي كيف يمكن للمدرس إنهاء الدرس. ثم أضف الإثراء والاختبارات والأنشطة المدرسية. إذا كانت هناك تعليمات، يتم كتابتها في الحقل المقدم. أخيرًا، اضغط على حفظ وإنهاء. كيفية التسجيل في منصة مدرستي انتقل إلى رابط منصة مدرستي. ثم اضغط على أيقونة التسجيل الجديدة. أدخل رقم الهوية / رقم الإقامة. ثم أدخل رقم الحي. انقر فوق “أنا لست روبورتًا” انقر على أيقونة “تحقق”، ثم أدخل رمز التحقق المرئي. انقر على أيقونة “تحقق”. بهذا تنتهي عملية التسجيل على منصة مدرستي.

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