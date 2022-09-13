نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية تعلن استئناف إستقدام العمالة والعمالة المنزلية من الفلبين ابتداء من 7 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقع المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمهندس، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تعاون مع وزيرة شؤون المهاجرين والعمل بجمهورية الفلبين سوزان أوبول، بالتوقيع استأنفنا إيفاد العاملين بشؤون المهاجرين والعمال في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن أن توقيع عقد اليوم يأتي من أجل الحفاظ على أكبر عدد من العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية.

توقيع عقد استقدام العمالة المنزلية في السعودية

تعد مذكرة التفاهم هذه استمرارًا للعلاقة الثنائية والتاريخية بين المملكة العربية السعودية والفلبين، وستكون استمرارًا للعلاقة الثنائية بين البلدين في العديد من الجوانب الاقتصادية، لا سيما في تقييم مساهمة العمالة الفلبينية في العمالة السعودية، وكذلك استمرار التوسع في التعاون بين المملكة والكثير من الدول الراغبة في توسيع علاقتها الدولية وكذلك تنمية اقتصادها من خلال هذا التعاون.

كل ما تريد معرفتة عن عقد وزارة الموارد البشرية وهجرة الفلبين

وتشير مذكرة التفاهم إلى وجود توافق بين رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورؤية وزارة الهجرة والعمل الفلبينية بشأن حماية حقوق الإنسان للعمال، وهو تطور يمكن رؤيته في سوق العمل السعودي، هذا وقد أعرب الجانب الفلبيني عن تقديره للمبادرة والإصلاحات الشاملة التي تم تسويقها، على عكس تدابير حماية أقوى للعمال المهاجرين بموجب المعاهدة الأساسية الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية فضلاً عن أن المملكة العربية السعودية تفرض كافة الامكانيات التي تحافظ على حقوق ومستحقات العمالة المنزلية التي يتم استقدامهم من مختلف دول العالم وخاصة اندونيسيا والفلبين.

أخر تطورات استقدام العمالة في السعودية اليوم

في ضوء ما سبق، اتفق الطرفان على استئناف إرسال العمال الفلبينيين إلى المملكة العربية السعودية اعتبارًا من 7 نوفمبر 2022، هذا وقد قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم على حسابه على تويتر: المصالح المشتركة بين البلدين، وكما وقعوا مذكرة تعاون لاستئناف توظيف العمال الفلبينيين، بمن فيهم عاملات المنازل، في السعودية اعتبارًا من 7 نوفمبر / تشرين الثاني 2022، ويأت هذا التوقيع من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية التي تفرضها كلا البلدين لتمديد التعاون بينهم بما يصب في صالح رؤية المملكة 2030.