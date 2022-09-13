نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات التقديم علي مقطوعة الضمان الاجتماعي الجديد 1444 برقم الهوية والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط للضمان الاجتماعي المطور وقدمت الدعم لجميع الفئات المؤهلة، تطوير رابط تسجيل الضمان الاجتماعي 1444 كتلة الضمان الاجتماعي برقم الهوية خلال الأيام الماضية، الجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي يعد من أهم البرامج التي يكون هدفها الأساسي تقديم مبلغ مالي كبير بشكل شهري لجميع الفقراء الذين يعانون حاليًا من نقص الدخل في المملكة المملكة العربية السعودية، الهدف الرئيسي من ذلك هو تحسين الوضع المالي لجميع الأسر المحتاجة، كما تعد منصة مدرستي التعليمية من أهم المنصات التي أطلقت بواسطة وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى العديد من المنصات الأخرى مثل بوابة نور التعليمية، وعن طريق منصة مدرستي الرقمية يمكن متابعة سير العملية التعليمية عن بعد عبر عقد حصص افتراضية إلى جانب إدارة الفصول الدراسية، كما تقدم جملة من الخدمات الإلكترونية للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور كتسجيل الطلاب بشكل إلكتروني، كمل يمكن التعرف علي طريقة إضافة معلم و طالب في منصة مدرستي. ماهى شروط الضمان الاجتماعي المطور يجب أن يحمل المتقدم الجنسية السعودية ويقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية. يجب الالتزام بكافة متطلبات وزارة الموارد البشرية في التعليم والصحة. يجب أن يكون قادرًا على الالتزام بجميع الأعمال المتعلقة بالتوظيف بالإضافة إلى التدريبات المختلفة التي يجب أن يقوم بها الضمان الاجتماعي. يجب أن يكون دخل المستفيد أقل من الحد الأدنى للاستفادة من هذا الدعم. ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أي من برامج الدعم في المملكة العربية السعودية. تسجيل دخول الضمان المطور الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية. قم بتعبئة بطاقة الهوية والهاتف المحمول وتاريخ الميلاد في التقويم الهجري ، ثم قم بإنشاء كلمة المرور وتأكيدها. بعد قراءة الشروط ، املأ رمز التحقق في صندوق الوعد وقم بتمييزه، ثم انقر فوق الزر “تسجيل”. أدخل رمز التحقق المرسل إلى الهاتف المحمول ، ثم انقر فوق رمز المصادقة ، ستظهر مطالبة بالتسجيل الناجح. أدخل المعرف وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى منصة الدعم، ثم انقر فوق زر تسجيل الدخول. الضغط على Go to Unified File. قم بتعبئة البيانات الشخصية (الهوية ، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني الذي يبدأ بـ 05) ، ثم أدخل الاسم، واسم الأب، واسم الجد، والأسرة، والعمر، والجنس، والجنسية، والظروف المعيشية ، ثم أجب عن الأسئلة المعروضة املأ رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، ثم انقر فوق حفظ. حسب المحتوى المسجل في العنوان الوطني أدخل بيانات السكن المتمثلة في تفاصيل العنوان الوطني. تعبئة بيانات الدخل الشهري لجميع الأفراد.

ثم ينتقل إلى الخطوة التالية وهي ملء البيانات التعليمية أو المؤهلات الأكاديمية وهي أكبر أو آخر درجة حصلت عليها ، ثم يكمل الطلب حسب طريقة التسجيل في برنامج دعم مستفيد الضمان الاجتماعي أو كيف للتسجيل في البرنامج ، اتبع رابط تسجيل الضمان الاجتماعي الجديد المرفق الذي يمكنك رؤيته تعرف على الخطوات الصحيحة في الفيديو أدناه: المستندات المطلوبة للتسجيل يجب على مقدم الطلب في حالة إصابته تقديم ما يثبت ذلك. توفير كل سبل العيش التي تحدد قيمة دخله الذي يتقاضاه للمستفيد. يجب تقديم جميع المعلومات عن أفراد الأسرة

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