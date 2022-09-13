نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الواقع الجديد AL waqie hd 2022 على نايل سات وعرب سات وطريقة استقبالها بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تردد قناة الواقع الجديد لعام 2022 لمتابعة أكثر البرامج التي تختص في مناقشة الموضوعات الشبابية لأنها تقوم ببث الكثير من البرامج الثقافية، والتربوية التي توجه حديثها لفئة الشباب، وأفراد الأسرة كليًّا، وذلك دفعها إلى أن تكون من القنوات المشهورة على مستوى دول العالم، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال التردد الجديد وكيفية تحميلها على جهاز التلفزيون.

تردد قناة الواقع عرب سات

يتم إدخال التردد قناة الواقع على القمر الصناعي نايل سات الذي يتمثل في الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12345.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب:أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد قناة AL waqie hd الجديد على نايل سات

يمكن متابعة البرامج التي تبثها القناة عن طريق تسجيل معلومات التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات كالآتي:

التردد:10727.

معامل الترميز:27500.

معامل الاستقطاب:أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 7/6.

طريقة ضبط تردد قناة الواقع

في البداية قم بفتح القائمة على جهاز التليفزيون وهي قائمة menu.

بعد ذلك قم باختيار كلمة Installation ثم نختار بعد ذلك Manual Installation.

ومن ثم قم بتحديد القمر الذي تريد تنزيل القناة سوء نايل سات أو عرب سات.

قم بإدخال بيانات تردد القمر الصناعي.

في النهاية قم بتحميل القناة واستمتع بأفضل البرامج المميزة على القناة.

أهم برامج قناة AL waqie 2022

تقوم القناة ببث العديد من البرامج الخاصة بالشباب التي يتناولها مجموعة من المذيعين المحترفين في مجال الإعلام، التي تسعى الى تطوير قدرات الشباب ومن أبرز البرامج التي تبثها وتتمثل في الآتي:

برنامَج روحانيات وبرنامج البيت العامر وهذا ربي.

برنامَج كشف الحساب وأيضا ديوانية مكارم.

برنامَج الناس وبرنامج المدخل بالإضافة إلى مسابقة أبواب.

نبذة عن قناة AL waqie الفضائية