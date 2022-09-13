نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “KSA” كم مدة اجازة اليوم الوطني 1444 هـ “السعودي 92” القطاع العام والخاص nd.gea.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم كم مدة اجازة اليوم الوطني السعودي، حيث اقترب موعد إجازة يوم تأسيس المملكة العربية السعودية او كما يشتهر باسم اليوم الوطني وهو في شهر سبتمبر الميلادي من كل عام، حيث يتبقى أيام قليلة وتبدأ هذه الاجازة، ومع اقترابه يتزايد البحث بين المواطنين عن كم باقي على العيد الوطني الخاص بالسعوديين، وكذلك مدة عطلة هذا الاحتفال للقطاع العام والخاص وكذلك البنوك، وسنتعرف معكم على كافة تفاصيل رسمية بخصوص هذا اليوم والاجازة وعودة الدوام بعده للمملكة، فتابعوا في ثقفني.

موعد اجازة اليوم الوطني

وكما نعلم فإن اليوم الوطني السعودي يكون في شهر سبتمبر الميلادي من كل عام، وتم باليوم هذا الإعلان عن توحيد المملكة العربية السعودية من قبل المؤسس الملك عبد العزيز آل سعودي رحمه الله، وقد أعلنت الدولة منذ سنوات طويلة عن الاحتفال بهذا اليوم في المملكة وجعله اجازة رسمية في القطاع الحكومي والغير حكومي.

وهذا اليوم هو الموافق 23 سبتمبر من كل عام، وسيوافق بالهجري يوم الجمعة التاريخ 27 صفر 1444 هـ، وبما أنه سيوافق يوم الجمعة فهذا شيء يقلق المواطنين بسبب ان الجمعة اجازة رسمية بدون أي شيء، وسنتابع معكم هل الإجازة لعام 2022 ستكون قبلها أم بعدها، وكم يوم حسب المصادر الرسمية، فتابعوا معنا.

كم باقي على اجازة اليوم الوطني

وبالنسبة إلى عدد الأيام المتبقية على تاريخ يوم 23 سبتمبر للعام 2022 فهي أصبحت أقل من 20 يوم وقت كتابة المقال، وقد أعلنت الحكومة بالفعل عبر موقع وزارة التعليم عن موعد البدء بالاحتفال باليوم الوطني، وهذا بدءا من يوم الأربعاء 21 سبتمبر المقبل.

وهذا ما يعني أنه يتبقى حوالي 19 يوم وأقل على الاجازة.

كم مدة اجازة اليوم الوطني

وكما ذكرنا فإن الاجازة ستبدأ حسب ما جاء في التقويم الدراسي الجديد من يوم 21 سبتمبر، ولكن الوضع يختلف في القطاع الخاص بالعمل، حيث إن قانون العمل السعودي ينص على أنه اذا صادف اليوم الوطني اليوم الثالث والعشرين يوم عطلة فإن الموظفين سيحصلون على اليوم الذي قبله او الذي بعده اجازة.

وهذا ما يعني أن القطاع التعليمي مدة الاجازة 4 أيام، من يوم الأربعاء إلى يوم السبت.

أما بالنسبة إلى القطاع العام والخاص والبنوك، فستكون 3 ايام، إما يومي الخميس أو الأحد، وهذا من الخميس إلى السبت، أو من الجمعة إلى الأحد.

وفي حالة الإعلان عن تم تحديد متى الوقت والذي ستكون فيه العطلة لدى المواطنون، فسوف نعلمكم في موقع ثقفني.

اليوم الوطني السعودي تصاميم

وفي حالة اذا كنتم تبحثون عن أناشيد وطنية ومشارع الهوية، فقد قامت الحكومة السعودي بعمل الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص باليوم الوطني السعودي، حيث يتوفر فيه كل ما يحتاجه المواطن وخاصة الطلبة حتى يحتفل لليوم الوطني، وهذا الموقع مفيد جدا للمدارس، حيث يمكنكم استخدامه كما يلي:

اذهب إلى موقع اليوم الوطني السعودي 92 nd.geo.gov.sa .

. اضغط على أيقونة اليوم الوطني.

ستجد صور القادة، وشعار وكتيب والزينة، وكذلك أشعار وأناشيد وطنية.

وكذلك نماذج يمكنك تحميلها وطباعتها على القميص أو الكتاب أو الجوال الخاص بك.

هذا كان مقالنا حيث تعرفنا معكم على مدة اجازة اليوم الوطني السعودي 92 في القطاع الحكومي والخاص وكذلك المدارس، وكذلك وضعنا لكم رابط يمكنكم الوصول منه إلى أجمل الصور والأشعار بخصوص اليوم الوطني السعودي وهذا عبر موقع اليوم الوطني بالسعودي 92 الرسمي، وفي حالة اذا وجدتم أي استفسار أو سؤال، فما عليكم سوى تركه لنا في التعليقات، فتابعوا معنا.