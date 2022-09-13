نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين لدى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد قامت وزارة الشؤون الإسلامية الإعلان عن قيامها بإتاحة بعض الوظائف من أجل الشباب وقد تم تقديمها من قبل المواطنين السعوديين الذين يرغبون في الإلتحاق إلى تلك الوظائف وها قد ازداد عدد المتقدمين من أجل الاستعلام عن أسماء المقبولين في وزارة الدعوة والإرشاد عام 1444.

شروط القبول لدى وظائف وزارة الشؤون الإسلامية 1444 :-

ومن أجل قبول طلب الالتحاق الخاص بك لدى وظائف وزارة الشؤون الإسلامية، هناك عدد من الشروط اللازم توافرها بهدف القبول وتلك الشروط هي :-

أن يكون المتقدم سعودي جنسية.

ألا يزيد المتقدم عن 18 عام.

ضرورة حفظ المتقدم 3 أجزاء على الأقل من القرآن الكريم.

حتمية اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات والكشف الطبي من أجل القبول.

أن يكون المتقدم متفرغ بشكل كامل.

يجب ثبوت عدم مقاضاة المتقدم بقضية مخلة بالشرف والأمانة وثبوت حسن السير والسلوك.

أن تكون تلك الوظيفة هي الأولى في الوزارة وألا يكون قد تم فصله سابقاً.

أسماء المقبولين في وزارة الشؤون الإسلامية :-

كما أصبح لدى المواطنون أن يقوموا بتقديم طلباتهم من أجل الالتحاق لدى وظائف وزارة الدعوة والإرشاد ومن أجل الاستعلام عن أسماء الذين قد تم قبولهم في تلك الوظائف يجب اتباع عدد من الخطوات، وتلك الخطوات هي التالية :-

الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية. من ثم يقوم المتقدم بكتابة رقم الهوية الخاص به. كما إنه يكون في الإمكان الاستعلام من خلال تاريخ الميلاد. وبعد ذلك يكتب رقم الطلب. كتابة رمز التحقق. وأخيراً سيتم عرض النتائج أمام المتقدم.

وظائف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد :-

وقد تم ذكر سابقاً أن وزارة الشؤون الإسلامية تعلن عن بعض الوظائف المتاحة لدى المواطنين السعوديين الراغبين في العمل بها، وتلك الوظائف هي الآتي :-

مراقب المساجد. حراس أمن. وظائف خاصة بالأئمة. وظائف خاصة بالدعاة.

طريقة التواصل مع وزارة الشؤون الإسلامية :-

وقد أصبح في إمكانية المواطنين أن يتواصلوا مع الوزارة من أجل الإجابة على استفساراتهم من خلال إحدى وسائل التواصل التالية :-