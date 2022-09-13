المستشار الألمانى يبحث هاتفيا مع الرئيس الروسى حل الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - بحث المستشار الألمانى أولاف شولتس، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سبل وآليات إيجاد حل دبلوماسى فى أقرب وقت ممكن على أساس وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية واحترام وحدة الأراضى والسيادة الأوكرانية.





جاء ذلك خلال اتصال هاتفى اليوم الثلاثاء بين المستشار الألمانى والرئيس الروسى وتم خلاله التباحث حول الأزمة الروسية الأوكرانية وما بعدها. ودعا المستشار الألمانى إلى تجنب أى خطوات تصعيدية وتنفيذ الإجراءات الموصى بها فى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور. كما تحدثت المستشار الألمانى والرئيس الروسى عن وضع الغذاء العالمى، حيث أكد المستشار الألمانى الدور المهم لاتفاقية الحبوب تحت رعاية الأمم المتحدة وناشد الرئيس الروسى بمواصلة تنفيذها بالكامل.

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