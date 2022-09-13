مقتل مسلح وشرطى وإصابة ثلاثة آخرين فى كندا

جدة - نرمين السيد - واعتقل المسلح وأعلن وفاته فى هاميلتون، قبل أن تبدأ الشرطة عملية تحقيق موسعة. ونعى رئيس شرطة تورنتو جيمس رامير، فى مؤتمر صحفى إلى جانب نظرائه من منطقتى بيل وهالتون فى ميسيساجا مساء اليوم، وفاة الشرطى تورنتو أندرو هونج من خدمات المرور".

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