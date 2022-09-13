اتفاق لوقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا
قالت وكالة الأنباء الأذربيجانية، إن باكو ويريفان اتفقتا على وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي من صباح اليوم الثلاثاء.
وأوردت الوكالة نبأ لم يصدر تأكيد له عن مصادر أخرى: إنه "بعد الإجراءات الجوابية التي اتخذتها القوات المسلحة الأذربيجانية، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار من الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي.. وانتهك الجانب الأرمني هذا الاتفاق، ولكن من الساعة 09:15 دخل نظام وقف القتال حيز التنفيذ".
وفي وقت سابق صباح اليوم قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية لم يطرأ عليه تغيرات كبيرة بحلول الساعة الثامنة صباحا، وتجري هناك معارك في بعض أجزاء المنطقة الحدودية، حيث "لا يتوقف العدو عن محاولة التقدم".
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