قانون حقوق الطفل : هل سيقبل الأعيان تعديلات النواب على القانون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج - احمد الرجوب : - بعد القبول الذي شهده قانون الطفل من قبل النواب عقب التعديلات الكبيرة التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ، أصبح في حكم المؤكد أن يقر النواب القانون بأريحية بعد مداخلة النائب صالح العرموطي التي امتدح فيها التعديلات وقال بأن اللجنة التي هو عضو فيها قامت بتعديل حوالي 90 % من مشروع القانون .
وبرغم كل هذا التفاؤل من قبل أنصار القانون أو المتحفظين عليه قبل التعديل فإن السؤال الذي يطرحه كثيرون : هل سيقبل الأعيان بتعديلات النواب أم أنهم سيرفضونها ويرجعون القانون إلى النواب ومن ثم يتم عقد جلسات مشتركة لحسم الخلاف ، وفي حال حدوث ذلك هل سيظل النواب مصرين على تعديلاتهم أم أن هذا يعتبر رجما بالغيب .
لننتظر أين ستنتهي تعديلات النواب في مجلس الأعيان .
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