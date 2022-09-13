نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر قانون حقوق الطفل : هل سيقبل الأعيان تعديلات النواب على القانون على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 10:09 مساءً - دوت الخليج - احمد الرجوب : - بعد القبول الذي شهده قانون الطفل من قبل النواب عقب التعديلات الكبيرة التي أجرتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ، أصبح في حكم المؤكد أن يقر النواب القانون بأريحية بعد مداخلة النائب صالح العرموطي التي امتدح فيها التعديلات وقال بأن اللجنة التي هو عضو فيها قامت بتعديل حوالي 90 % من مشروع القانون .

وبرغم كل هذا التفاؤل من قبل أنصار القانون أو المتحفظين عليه قبل التعديل فإن السؤال الذي يطرحه كثيرون : هل سيقبل الأعيان بتعديلات النواب أم أنهم سيرفضونها ويرجعون القانون إلى النواب ومن ثم يتم عقد جلسات مشتركة لحسم الخلاف ، وفي حال حدوث ذلك هل سيظل النواب مصرين على تعديلاتهم أم أن هذا يعتبر رجما بالغيب .

لننتظر أين ستنتهي تعديلات النواب في مجلس الأعيان .