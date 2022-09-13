طريقة التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويت 2022 بالشروط الجديدة

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويت 2022، يعتبر ديوان الخدمة المدنية من اهم الخدمات التي تم أطلاقها داخل دولة الكويت بهدف تسهيل اجراءات المعاملات للموظفين العاملين بالقطاع الحكومي، حيث يقدم ديوان الخدمة المدنية العديد من الخدمات لأنة من أبرز وأهم المؤسسات الحكومية وانه تم أنشاءه في عام 1979، حيث يتم التعامل للحصول علي الخدمات المتاحة وذلك من خلال التحول الرقمي عن طريق البريد الإلكتروني علي شبكة الأنترنت.

طريقة التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويت 2022

يتم التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويتية من خلال اتباع تلك الخطوات التالية:



التوجه بالدخول إلي البوابة الإلكترونية لدولة الكويت من خلال الرابط التالي e.gov.kw .

من خلال الرابط التالي . القيام بالذهاب إلي خدمة التسجيل المركزي للأشخاص الباحثين عن العمل.

نقوم بالضغط علي بدء الخدمة الإلكترونية.

يلزم اتباع التعليمات بدقة لكي يتم استكمال التسجيل.

المستندات المطلوبة للتسجيل بديوان الخدمة المدنية للكويت

الخرجين الجدد من جامعة الكويت يمكن القيام بتسجيلهم من غير أوراق.

شهادة المؤهل موقع عليها بجانب ختم الجهة.

صورة بطاقة رقم الهوية الشخصية.

شهادة الخبرة.

كيفية الاستعلام عن شهادة من ديوان الخدمة المدنية

يمكننا الاستعلام عن شهادة من ديوان الخدمة المدنية من خلال الخطوات الأتية:

الذهاب إلي موقع الديوان من خلال هذا الرابط portal.csc.gov .

من خلال هذا الرابط . اختيار الاستعلام عن شهادة.

تحديد نوع الشهادة المطلوبة.

القيام بكتابة الرقم الألي في المربع المخصص له.

تسجيل الرقم المدني لصاحب الشهادة.

يجب علينا تحديد تاريخ الإصدار من خلال التقويم.

النقر على عرض ليتم التأكد من الشهادة.

رقم ديوان الخدمة المدنية الكويت وطرق التواصل الاتصال

يتاح لنا أمكانية الاتصال مع ديوان الخدمة المدنية من خلال أرقام هواتف كما يلي:

الرقم الأول 1828888.

الاتصال برقم 133.

يمكن التواصل من خلال البريد الإلكتروني mailto:[email protected]

شروط التسجيل في ديوان الخدمة المدنية الكويتية

تم وضع عدة شروط يجب توافرها لتسجيل في ديوان الخدمة المدنية بالكويت لتكون علي هذا النحو التالي: