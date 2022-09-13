نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح اقامة العمل الافتراضي بالإمارات وأهم الشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح اقامة العمل الافتراضي بالإمارات ، أعلنت حكومة الإمارات عن خطوة جديدة تقدمها لجميع الوافدين على أراضيها، والراغبين في دخول الدولة، وهي استخراج تصريح إقامة العمل الافتراضي، والذي يعتبر أول تصريح يتم السماح باستخراجه، يمنح الأجنبي إمكانية دخول البلاد بدون كفيل على كفالته الشخصية، بالإضافة للمكوث على الأراضي الإماراتية لمدة عام كامل، ولأنها من الخطوات الهامة التي وفرتها الحكومة، قررنا أن نخصص هذا المقال لمعرفة كافة المعلومات عن امكانية استخراج تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات.

تصريح اقامة العمل الافتراضي بالإمارات

تم الإعلان عن فقرة جديدة ضمن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، على أن يتم التطبيق بدايةً من الأول أكتوبر المقبل، والتي ستمنح أي أجنبي بالمكوث في الأراضي الإماراتية لمدة عام يكفل فيها نفسه طوال تلك الفترة.

ووفقًا لما جاء في اللائحة التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه هذا التصريح سيمنح الأجنبي إقامة كاملة للعمل الافتراضي بدون ضامن أو كما يسمى (مستضيف) لمدة عام، يسمح فيها بالتجديد، في حال إذا كان يمارس عملًا خارج الدولة عن بُعد.

علمًا بأن العامل الأجنبي يستطيع استخدام كل الخدمات المتوفرة أثناء الإقامة والعمل في الإمارات، بالإضافة للحصول على امتيازات كثيرة مثل فتح الحسابات المصرفية، التعليم، وإمكانية ممارسة الحياة الطبيعية في المدينة التي تستضيف أكثر من 200 جنسية.

شروط استخراج تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن ضرورة توفر بعض الشروط حتى يستطيع العامل الأجنبي الحصول على التصريح في الإمارات مثل:

تقديم طلب الحصول على التصريح ما يثبت أنه يعمل لدى جهة خارج الدولة.

تقديم شهادة بآخر راتب تم استلامه بحيث لا يقل عن 5 آلاف دولار أمريكي شهريًا، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.

تقديم كشف حساب بنكي للثلاثة أشهر الأخيرة قبل طلب التقديم.

إذا كان المتقدم صاحب شركة يجب تقديم ما يثبت ملكية الشركة لمدة عام أو أكثر.

وفي حالة إن كان المتقدم عاملًا لابد من تقديم ما يثبت الوظيفة لدى صاحب العمل الحالي، بالإضافة لتوفير عقد عمل ساري لمدة عام.

كيفية التقديم للحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات

فور الإعلان عن إمكانية الحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات، ومميزاته التي تغني عن الحاجة للكفيل، ازدادت التساؤلات عن كيفية تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة العمل الافتراضي.

سيتم الانتقال مباشرة لموقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ الرسمي.

تتم في ثلاثة خطوات الأولى تتم بإضافة الاسم باللغة العربية والإنجليزية كما في جواز السفر، وبيانات مقدم الطلب ألا وهما:-

الخطوة الأولى تتلخص في

إضافة رقم الجوال.

البريد الالكتروني.

الرقم الموحد الإماراتي.

الإدارة المراد إصدار التأشيرة منها.

ثم إضافة كافة المعلومات الشخصية للمستفيد، مثل الجنسية السابقة، والحالية، جهة العمل، الدخل الشهري بالدولار، الجنس، تاريخ الميلاد، بلد الميلاد.

ثم إضافة مدينة الميلاد بالعربية، رقم الجواز، نوع الجواز، مكان إصدار وثيقة السفر بالعربية وبالإنجليزية.

بلد الإصدار، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء، الديانة والمذهب.

إدخال اسم الأم بالعربية والانجليزية، سبب الزيارة، البريد الالكتروني.

ثم إضافة العنوان داخل الدخول وخارجها بالتفصيل.

الخطوة الثانية:- إرفاق المستندات والأوراق.

الخطوة الثالثة:- مراجعة الطلب بعد إتمام خطوة التحقق.

وبذلك تكون أتممت خطوات إصدار تأشيرة إقامة العمل الافتراضي بالإمارات.

رسوم تصريح إقامة العمل الافتراضي بالإمارات