نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر mod.mil.iq رابط استمارة التقديم والتطوع للكلية العسكرية ملاك وزارة الدفاع العراقية 2023 للدورة (113) لطلاب الدراسة الإعدادية بفروعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استمارة التقديم والتطوع للكلية العسكرية ملاك حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء العراق بالتعرف على تفاصيل التقديم والتطوع للكلية العسكرية ملاك وزارة الدفاع الدورة 113، وذلك بالتزامن مع الإعلان رسميا من جانب الأكاديمية العسكرية للجيش العراقي خلال الساعات الأخيرة عن موعد التقديم على الكلية العسكرية العراقية 2023، والتي أشارت إلى كافة التفاصيل مساء يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر، وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص بالإضافة إلى بعض الضوابط والشروط التي يتم تحديدها لكي يتم القبول، ومن خلال هذه السطور نستعرض رابط استمارة التقديم والتطوع للكلية العسكرية ملاك وزارة الدفاع 2023 للدورة (113) الكلية العسكرية الأولى.

رابط استمارة التقديم والتطوع للكلية العسكرية ملاك

وقد أعلنت رسميا وزارة الدفاع العراقية بيان، يتضمن بداية فتح باب استمارة التطوع بصفة عسكري على وزارة الدفاع 2022-2023، وذلك أمام كافة الطلاب من خريجي الدراسة الإعدادية في العراق بمختلف فروعها سواء كان التخصص العلمي والأدبي والتجاري والصناعي 2020-2021-2022، وقد أشارت الوزارة إلى أن التسجيل يكون بداية من يوم الأربعاء 1-10-2022، على أن يستمر التسجيل والتقديم حتى يوم 1-11-2022، وقد قدمت الأكاديمية العسكرية دعوة إلى كافة خريجي الإعدادية بكافة، وذلك من الراغبين بالتطوع على ملاك وزارة الدفاع الدورة (١١٣) الكلية العسكرية الأولى، أن يتم التقديم من خلال الرابط المفعل عبر موقع وزارة الدفاع العراقية college1.mod.iq، ليتم إدخال كافة البيانات الأساسية والمعلومات الخاصة بالطالب.

شروط التقديم في وزارة الدفاع العراقية 2022

وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لكي يتم التقديم في وزارة الدفاع العراقية، والتي جاءت على النحو التالي.