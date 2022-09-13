- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر mod.mil.iq رابط استمارة التقديم والتطوع للكلية العسكرية ملاك وزارة الدفاع العراقية 2023 للدورة (113) لطلاب الدراسة الإعدادية بفروعها في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط استمارة التقديم والتطوع للكلية العسكرية ملاك حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص في جميع أنحاء العراق بالتعرف على تفاصيل التقديم والتطوع للكلية العسكرية ملاك وزارة الدفاع الدورة 113، وذلك بالتزامن مع الإعلان رسميا من جانب الأكاديمية العسكرية للجيش العراقي خلال الساعات الأخيرة عن موعد التقديم على الكلية العسكرية العراقية 2023، والتي أشارت إلى كافة التفاصيل مساء يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر، وقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني المخصص بالإضافة إلى بعض الضوابط والشروط التي يتم تحديدها لكي يتم القبول، ومن خلال هذه السطور نستعرض رابط استمارة التقديم والتطوع للكلية العسكرية ملاك وزارة الدفاع 2023 للدورة (113) الكلية العسكرية الأولى.
رابط استمارة التقديم والتطوع للكلية العسكرية ملاك
وقد أعلنت رسميا وزارة الدفاع العراقية بيان، يتضمن بداية فتح باب استمارة التطوع بصفة عسكري على وزارة الدفاع 2022-2023، وذلك أمام كافة الطلاب من خريجي الدراسة الإعدادية في العراق بمختلف فروعها سواء كان التخصص العلمي والأدبي والتجاري والصناعي 2020-2021-2022، وقد أشارت الوزارة إلى أن التسجيل يكون بداية من يوم الأربعاء 1-10-2022، على أن يستمر التسجيل والتقديم حتى يوم 1-11-2022، وقد قدمت الأكاديمية العسكرية دعوة إلى كافة خريجي الإعدادية بكافة، وذلك من الراغبين بالتطوع على ملاك وزارة الدفاع الدورة (١١٣) الكلية العسكرية الأولى، أن يتم التقديم من خلال الرابط المفعل عبر موقع وزارة الدفاع العراقية college1.mod.iq، ليتم إدخال كافة البيانات الأساسية والمعلومات الخاصة بالطالب.
شروط التقديم في وزارة الدفاع العراقية 2022
وقد تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها لكي يتم التقديم في وزارة الدفاع العراقية، والتي جاءت على النحو التالي.
- من الضروري أن يكون الطالب المتقدم في وزارة الدفاع عراقيا الجنسية من أبوين عراقيين.
- كذلك يجب أن يكون مؤهل بالكامل.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة، ولا يزيد كذلك عن 22 سنة للمدنيين.
- وكذلك ألا يزيد العمر عن 24 سنة للعسكريين الذين خدموا ثلاث سنوات في خدمة جيدة.
- من الضروري أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
- يشترط حصول الطالب على شهادة المرحلة الإعدادية بفرعيها العلمي والأدبي بمعدل لا يقل عن 70٪ او اكثر من ذلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر mod.mil.iq رابط استمارة التقديم والتطوع للكلية العسكرية ملاك وزارة الدفاع العراقية 2023 للدورة (113) لطلاب الدراسة الإعدادية بفروعها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.