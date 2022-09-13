نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح إقامة العمل الافتراضي الامارات 2022 وشروط الحصول عليها عبر icp.gov.ae في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح إقامة العمل الافتراضي الامارات، العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول عليه من أجل الحصول على العمل الافتراضي في الإمارات. وهو قرار استحدثته الحكومة الإماراتية منذ فترة قصيرة، ويمكن كل شخص من الدخول إلى الدولة بكفالته الشخصية بنفسه. كما يمكنه الإقامة فيها لمدة سنة كاملة، ومتابعة العمل في الوظيفة الافتراضية، ولكن تم وضع شروط اقامة العمل الافتراضي الإمارات icp.gov.ae. والتي يجب أن تتوفر في الشخص لكي يحصل عليه، وبالنسبة لموعد العمل بها سيكون بداية من شهر أكتوبر القادم. ويمكن العمل من داخل الإمارات لدى صاحب العمل الذي يكون خارج الأراضي الإماراتية. سنوضح لكم من خلال الاسطر القادمة كل ما تبحثون عنه من تفاصيل بخصوص كيفية التقديم على تصريح العمل الافتراضي لأول مرة، تابعوا معنا.

تصريح إقامة العمل الافتراضي الامارات

تستعد الحكومة الإماراتية لإطلاق تصريح إقامة العمل الافتراضي الامارات، وهو فرصة لكل الأجانب الذين يريدون العمل عن بعد فقط. من أجل ممارسة العمل الافتراضي في الإمارات، من جهة أخرى فقد أعنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك بالإمارات بأنه يمكن منح كل اجنبي تصريح اقامة عمل افتراضي في الإمارات icp.gov.ae دون ضامن لاثني عشرة شهرا قابلة للتجديد إن كان يمارس عملا له من الخارج.

شروط الحصول على تصريح اقامة العمل الافتراضي بالإمارات

لقد قامت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك الإماراتية بتحديد شروط يجب أن تتوفر في كل من يريد الحصول على تصريح عمل افتراضي الامارات. علما بأن هذا البرنامج تكلفته ضخمة وتصل إلى 287 دولار أمريكي. كما يتم توفير تأمين صحي ساري المفعول للمستفيد من التصريح، مع رسوم الطلب. ويمكن المستخدمين من الاستفادة من خدمات الإقامة والعمل، ومن الضوابط المطلوبة نذكر لكم:

أول شرط هو أن يقدم الشخص الذي يريد الحصول على التصريح إثبات عن عمله لدى جهات من خارج الدولة.

كذلك يجب أن يكون دخله الشهري أزيد من 3500 دولار أمريكي، أو القيمة التي تعادل المبلغ من العملات الأجنبية.

من الضروري أيضا أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول لفترة ستة أشهر على الأقل

أن يكون له تأمين صحي ساري أيضا يغطي فترة الإقامة بدبي.

علاوة على ذلك، فإن الحكومة الرقمية بالإمارات قد أشارت إلى أن هذا التوجه الذي تطمح له يساهم بشكل كبير في جذب الموهوبين والأشخاص ذوي الخبرات، وهذا من أجل منح فرص توظيف الموارد البشرية وإمكانيات العمل عن بعد، والهدف الأساسي من هذا كله هو رفع مستوى الإنتاجية في مجال الاقتصاد بالإمارات، وتشجيع مختلف القطاعات الحيوية في الوطن من أجل تحقيق منافع أكبر.

تقديم طلب تأشيرة اقامة العمل الافتراضي

إن تقديم طلب تأشيرة إقامة العمل الافتراضي يكون إلكترونيا، ويستطيع كل فرد بفضل هذا الأمر الانتقال من دولته إلى العيش بدبي بعد إتاحة هذه الفرصة له، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، وكل من يقوم بتسجيل طلبه ويتم قبوله، يمكنه مزاولة عمله بشكل عادي عن بعد مع الشركات التي يعمل عندها من خارج الإمارات، ويكون هذا باتباع الخطوات التالية:

أولا: ادخل إلى موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك

ثانيا: اكتب الاسم الكامل باللغتين العربية والإنجليزية، ثم أضف البيانات الشخصية المطلوبة، وهي رقم الجوال والبريد الإلكتروني والرقم الموحد الإماراتي، مع اسم الإدارة التي يريد إصدار التأشيرة منها

يكتب المعلومات المتبقية المطلوبة، وهي الجنسية السابقة وجهة العمل وقيمة الراتب الشهري بالدولار وتاريخ ومكان ميلاده

رابعا: يحدد مكان إصدار وثيقة السفر، مع بلد وتاريخ الإصدار، وتاريخ انتهاء صلاحيتها

يضيف معلومات الأم باللغتين مع توضيح سبب زيارته

يرفق المستندات المطلوبة، يراجع طلبه جيدا ويتحقق من بياناته، ثم ينقر على زر تقديم الطلب.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال تصريح إقامة العمل الافتراضي الامارات، وحددنا لكم طريقة الحصول عليها، مع كل الشروط المطلوبة التي يجب أن تتوفر في من يريد مزاولة العمل الافتراضي في الإمارات icp.gov.ae.