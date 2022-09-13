نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدم العديد من أولياء الأمور لأطفالهم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال من خلال تنسيق إلكتروني، وينتظر الكثير منهم ظهور النتيجة من أجل استكمال الأوراق والمصروفات، والتعرف على كل ما يخص العام الدراسي؛ لذلك نقدم لكم طرق الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

بعد الانتهاء من التقديم للأطفال في بعض المدارس للالتحاق برياض الأطفال يمكنكم الآن التعرف على المدرسة التي التحق بها الطالب للمبادرة على استكمال الأوراق، وذلك من خلال توافر الرقم القومي للطالب الموجود في شهادة الميلاد الكمبيوتر الخاصة به، وذلك من خلال بعض الخطوات التي نقدمها لكم فيما يلي:

ادخل على هذا الرابط للدخول للاستعلام عن النتائج لهذه المرحلة والتي وفرته وزارة التعليم المصري.

اكتب الرقم القومي المدون أمامك، وتأكد من سلامته.

قم بكتابة رقم السر التي سجلت بها من قبل.

الآن ستظهر أمامك النتيجة باسم المدرسة التي قبلت طفلك.

أهم المستندات المطلوبة لاستكمال التقديم في رياض الأطفال

بعد التأكد من اسم المدرسة التي تم قبول طفلك بها عليك التوجه فورًا لاستكمال كافة المستندات التي تطلبها المدرسة، منها ما يلي:

ملف من البلاستيك لوضع أوراق الطفل به.

صور شخصية للطفل ذات خلفية بلون أبيض 4×6.

صورة من شهادة ميلاد كمبيوتر للطفل، مع إرفاق نسختين منها.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بولي أمر الطفل مع نسخة منها.

الطوابع التي تعلن عنها المدرسة.

بطاقة التطعيمات الخاصة بالطفل مختومة ومدون عليها كافة التطعيمات التي حصل عليها مع الطوابع الخاصة بها.

ورقة من أوراق المرافق العامة التي تثبت المكان الذي يقطن به الطفل؛ من أجل التأكد من قربه من عنوان المدرسة واستحقاقه الالتحاق بها.

رسوم الالتحاق بالمدرسة يتم دفعها عبر البريد.

في نهاية مقال الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي فقد قدمنا لكم الخطوات التي على ولي الأمر القيام بها من أجل التأكد من المدرسة المدون بها الطفل، كما قدمنا لكم أهم المستندات التي عليك تحضيرها، وإرسالها إلى المدرسة على الفور حتى يتم إثبات الطفل فيها.