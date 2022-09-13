نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكتب الدراسية الرقمية في منصة مدرستي madrasati في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكتب الدراسية الرقمية، حيث تعد منصة مدرستي واحدة من المراجع التعليمية للمراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية، وتحرص المنصة علي توفير جميع البدائل والمقررات التعليمية الخاصة بجميع الطلاب والطالبات، وقد وفرت منصة مدرستي المقررات الرقمية بدلاً من المقررات الخاصة بالكتب الورقية، حيث يستطيع جميع الطلاب التعامل دراسياً عبر المنصة باستخدام الكتب الرقمية بصيغة رقمية PDF، وقد سعت وزارة التعليم إلى توفير جميع الكتب الدراسية بهذه الصيغة من أجل التسهيل علي جميع الطلاب والطالبات بمراحل التعليم الذي تقوم المنصة بإدراجها إلكترونيا، وسوف نوضح لكم مميزات الكتب الدراسية الرقمية.

مزايا الكتب الدراسية الرقمية

منصة مدرستي قد وضحت عبر منصتها الرسمية في منصة تويتر، بأن الكتب الرقمية المتوفرة علي المنصة تساعد الطالب من الاطلاع والتعرف على الكتاب والعمل علي تدوين الملاحظات بكل سهولة، كما أنها تحقق المرونة في استخدام الكتاب الرقمي عن طريق أجهزة الحاسب الآلي وكافة الأجهزة الإلكترونية المتنوعة، ومن مزاياها أيضاً ما يلي:

بإمكان أي طالب أن يحمل الكتاب في أي مكان، ويساعد علي مرونة الاستفادة منها بأي وقت بواسطة أي جهاز.

تحقق منصة مدرستي عبر الكتب الرقمية سهولة كبيرة في تحديد المعلومات التي تعد أكثر أهمية، وكتابة وتسجيل أي ملاحظة وأن يتم التعديل عليها بالإضافة إلى رسم جميع الخرائط الذهنية.

يمكن أن يتم حفظ ومشاركة الملاحظات التي يتم تدوينها بصيغة رقمية.

تعمل الكتب الرقمية الجديدة علي المساهمة في الحفاظ على البيئة، وتحسين استدامة الموارد.

الكتب الرقمية مدعوم استخدامها من خلال كتابة التعليقات عبر العديد من التطبيقات مثل (adobe acrobat reader أو pdf editor أو markup).

منصة مدرستي تسجيل دخول

يستطيع جميع الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية التعامل مع استخدام الكتب الرقمية التي توفرها المنصة علي مدار اليوم، ويتم ذلك بتسجيل دخول منصة مدرستي بهذه الخطوات: